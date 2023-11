O sindicato dos metalúrgicos de Campinas e Região

publicou um vídeo e acusa a PM de truculência contra o advogado durante ação em Americana.

O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira durante assembleia dos trabalhadores na empresa Malcon Metalúrgica em Americana. O sindicato atuava no horário de entrada, por volta das 6h30 da manhã.

Dr. João Guedes é o advogado contratado pelo sindicato para acompanhar as assembleias na região. Ele é inscrito na OAB Sumaré.

No vídeo (veja abaixo) existe a narração de que os policiais acusam Guedes de proibir trabalhadores de entrarem no serviço. Sindicalistas falam que a empresa havia demitido 5 dos seus funcionários e o advogado foi ao local para defender os demitidos.

Governo altera regras sobre trabalho no comércio em feriados

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, revogou uma portaria – editada durante o governo Bolsonaro – que facilitava o trabalho durante feriados. A decisão fortalece os sindicatos e impacta vários setores, em especial, comércios como lojas, supermercados e farmácias.

A partir de agora, funcionários só podem trabalhar nos feriados se houver previsão em convenção coletiva da categoria.

Até então, a permissão era permanente. Bastava um acordo direto para o empregador comunicar o empregado sobre o dia de expediente, desde que respeitada a jornada prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No caso dos domingos, não há necessidade de convenção coletiva se houver lei municipal que autorize o funcionamento dos estabelecimentos.

