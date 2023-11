Feira das Nações 2023 evidencia a pluralidade cultural de Santa Bárbara

Um fim de semana muito especial que celebra a tradição e a cultura de Santa Bárbara d’Oeste e de vários países. A 31ª Feira das Nações evidenciou a pluralidade cultural de Santa Bárbara d’Oeste durante três dias de evento, de 10 a 12 de novembro, no Complexo Usina Santa Bárbara – movimentando a economia e alcançando R$ 372,7 mil em vendas.

A edição contou com shows de Dudu Nobre, Melim e Maria Cecília e Rodolfo, além de shows musicais de artistas locais e regionais, intervenções circenses, espetáculos teatrais e apresentações de dança divididas nos quatro palcos “Nações”, “Tradições”, “Armazém das Artes” e “Culturas”.

Foram mais de 28 horas de programação com presença de famílias de várias cidades até de fora do Estado, economia criativa, solidariedade, sustentabilidade e gastronomia em ampla estrutura, com ilhas de alimentação, acesso para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e estacionamento gratuito e espaços interativos para o público.

A programação do evento contou ainda com as experiências gastronômicas do México, Chile, Argentina, Alemanha, França, Reino Unido, Brasil, Itália, Espanha, Estados Unidos e Japão, pela responsabilidade das entidades Associação Vinde à Luz, Associação de Moradores do Bairro Mollon – Amobam, Serviço de Assistência Social – Meimei, Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança, Guarda Mirim de Santa Bárbara, Centro Espírita Maria Goretti, Creche SOS – Serviço de Obras Sociais, Creche João Paulo II – Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Bárbara, Hospital Santa Bárbara – Santa Casa de Misericórdia e Associação das Pessoas com Necessidades Especiais e Famílias de Santa Bárbara d’Oeste – Apnef.

“Muitos barbarenses – e tenho muita alegria de fazer parte deste grupo – têm histórias para lembrar da Feira das Nações. Por falar em histórias, basta uma volta na festa e ter uma boa conversa para relembramos momentos marcantes. Respeito às tradições, com a beleza de honrarmos o passado e trabalharmos duro no presente, sonhando com o futuro!”, comentou o prefeito Rafael Piovezan. “Parabéns ao pessoal da Secretaria de Cultura pela organização do evento e todos os servidores. Agradecimento especial às entidades e seus voluntários. Assim escrevemos mais uma página das nossas histórias!”, complementou Rafael.

“Foi um final de semana muito especial que reuniu artistas de toda a região. O destaque de ter um dos últimos shows da banda Melim trouxe pessoas de toda a região e até de outros estados para Santa Bárbara d’Oeste, que estavam ansiosas em assistir a essa apresentação”, frisou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix. “Agradeço o empenho da equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e de todos os servidores municipais que vestiram a camisa e fizeram da Feira das Nações um evento extremamente organizado e de sucesso de público”, ressaltou.

