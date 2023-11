PSol Santa Bárbara se prepara pra eleição 2024

O PSol de Santa Bárbara d’Oeste começou a

preparação para as eleições de 2024. O partido, que forma federação com a Rede, vai tentar montar chapa completa (são 20 vagas na cidade).

“Nossa intenção é lançar candidatos , inclusive a prefeitura em 2024!! Seguindo o trabalho do PSOL quando lançou candidatura em Americana”, disse Rogéria Bueno, liderança do PSol em SB.

Leia + sobre política regional

PRIMEIRA VEREADORA. SERÁ? Caso monte uma chapa com pelo menos 15 candidatos, o PSol terá grandes chances de, pela primeira vez na história, ter uma cadeira no parlamento barbarense. O partido completa 20 anos em 2025 e nunca teve vereador na região. Com a federação e o apoio dos deputados federais e estaduais, a legenda pretende atrair maior número de adeptos para ocupar ao menos uma vaga na Câmara a partir de 2025.

A Rede na cidade ainda está desorganizada e vai precisar de apoio da ministra Marina Silva para ter nomes na disputa do ano que vem.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP