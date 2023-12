Síndrome do Fim de Ano: cannabis, ansiedade e depressão

O fim de ano traz consigo um misto de sensações e sentimentos.

Enquanto para alguns o período remete às festas, comemorações e planejamentos, para outros é uma época extremamente difícil. O encerramento de ciclo, inseguranças em relação ao que está por vir e constatações de metas não batidas são alguns dos fatores que colaboram para o surgimento da “Síndrome do Fim de Ano” – conjunto sintomático que pode se manifestar como angústia, estresse ou melancolia excessivos nesta época. Em muitos desses casos, a cannabis medicinal pode ser uma aliada.

Embora não conste na Classificação Internacional de Doenças (CID) dentro do quadro de transtornos mentais, a “Síndrome do Fim de Ano” é admitida na psiquiatria e psicologia para descrever essas queixas levadas pelos pacientes neste período do ano. De acordo com a psiquiatra Julia Garcia, médica da Gravital, clínica focada em tratamentos à base de cannabis, os sintomas ansiosos e depressivos costumam oscilar de acordo com as circunstâncias de vida.

“No final do ano são comuns encerramentos de processos, confraternizações familiares e isso pode ser percebido de maneira diferente entre os pacientes. Não necessariamente como uma intensificação, mas mudanças em relação a esses sintomas”, explica. Ainda de acordo com a médica, a cannabis pode auxiliar no tratamento de muitas doenças e questões de saúde mental, “Temos mais bem estabelecido pela literatura o tratamento de ansiedade, transtornos do sono e humor, mas é possível fazer uma composição de cannabis junto a outros acompanhamentos convencionais, com uma melhora na qualidade de vida do paciente”, diz.

Doenças mentais e cannabis

De acordo com o último grande mapeamento global de transtornos mentais, realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil possui a população com a maior prevalência de transtornos de ansiedade no mundo. São, aproximadamente, 19 milhões de pessoas sofrendo com transtornos mentais no País, o que representa cerca de 9,3% dos brasileiros. Neste cenário, os tratamentos à base de cannabis têm se mostrado uma alternativa viável e eficiente na busca por melhor qualidade de vida. “A cannabis, quando bem administrada e prescrita, é ansiolítica, ou seja, ela diminui os sintomas ansiosos e isso está bem estabelecido. Ela tem um papel importante no tratamento de ansiedade e também em outros sintomas que podem acompanhar, como transtornos de sono, alterações de apetite, alterações da atenção”, afirma a médica.

Sobre os desdobramentos do tratamento, dra. Julia explica que existe um período de progressão gradual da dose das medicações. Por conta disso, o tempo de melhora varia entre os pacientes. “Não é um tipo de tratamento que começamos com doses já altas e efetivas, então, temos um período de adaptação de aproximadamente um mês e outros ajustes podem ser necessários”, diz. É importante salientar que o tratamento com cannabis permite a associação com medicamentos convencionais usados para casos de ansiedade e depressão. “Não há contraindicação de fazê-los juntos e muitas vezes é bem-vindo o tratamento com cannabis dentro de um contexto de uso de medicações convencionais, também para diminuir a carga desses remédios. Entretanto, muitos pacientes também fazem tratamento com cannabis em monoterapia, ou seja, como única estratégia farmacológica no tratamento dessas questões”, conta.

A médica finaliza dizendo que a resposta dos seus pacientes ao tratamento com cannabis tem sido bastante interessante, já que ela percebe uma melhora no quadro geral, o que leva as pessoas a frequentemente terem iniciativas no cuidado com a saúde. “Para além do uso de uma medicação, percebo um engajamento em atividades terapêuticas e físicas, com uma visão um pouco mais global da saúde mental”, finaliza.

Sobre a Gravital

Fundada no Rio de Janeiro em 2019, a Gravital é a primeira clínica focada em terapias à base de cannabis do Brasil. Possui hoje seis unidades no País: Rio de Janeiro, São Paulo, Sorocaba (SP), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Natal (RN). Oferece consultas presenciais e a distância, através de telemedicina. Com uma equipe multidisciplinar, atende pacientes em tratamentos de condições clínicas como insônia, doenças autoimunes, dores crônicas, fibromialgia, enxaqueca, autismo, doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer, entre outras. Quase 8 mil consultas já foram realizadas pela rede, que tem mais de 40 médicos e mais de 12 especialidades diferentes. Possui também o Clube Gravital, primeiro serviço de saúde por assinatura focado em terapia à base de cannabis no Brasil.

