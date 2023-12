Hostinger aponta os sites mais visitados no Brasil em 2023

A Hostinger publicou relatório dos sites mais visitados no mundo em 2023, e o Brasil tem destaque no levantamento. Mecanismos de busca e mídias sociais lideram a lista, e índice de popularidade dos últimos quatro anos aponta tendências no país.

Google.com aparece na liderança com 4,589 bilhões de visitas mensais no país. O mecanismo de busca apresentou aumento contínuo de índice de popularidade entre brasileiros de 2019 a 2023. O crescimento durante o período é semelhante ao do Youtube.com, segundo da lista brasileira, com 1,407 bilhão de visitas mensais.

Já entre as mídias sociais, o Facebook, embora em queda de popularidade, figura em terceiro, com 840,5 milhões de visitas mensais neste ano no Brasil, próximo do Instagram.com, que teve 677,7 milhões de visitas mensais no país e por sua vez registrou o maior aumento de índice de popularidade entre 2019 e 2023.

Atrás de sites de entretenimento e notícias, o Twitter.com figura em 10º na lista brasileira dos mais visitados, com uma queda contínua no índice de popularidade desde 2019.

“É muito interessante verificar o poder de escala na internet. Se levarmos essa análise para o universo de empresas de diferentes portes que querem iniciar ou ampliar sua presença digital, o levantamento comprova que há grandes oportunidades com o uso de mecanismos de busca e mídias sociais. Poucas oportunidades como essas foram vistas na história do mundo e devemos aproveitá-las para promover crescimento em diferentes nichos de negócios.”, avalia Rafael Hertel, country manager da Hostinger no Brasil. METODOLOGIA E FONTES A análise da Hostinger sobre os sites mais visitados baseia-se em dados de fontes respeitadas, como SimilarWeb, Google Trends, ITU Media Centre e SEMrush, oferecendo uma visão confiável e abrangente do cenário digital em 2023. SOBRE A HOSTINGER Empresa global de hospedagem de sites, a Hostinger é a empresa do setor que mais cresce no mundo e está em operação no Brasil desde 2014. Reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras e pelo compromisso de ajudar os clientes a terem sucesso on-line, a Hostinger está presente em mais de 150 países e conta com dois milhões de usuários pagos. Além da hospedagem de sites com painel de controle exclusivo, a empresa oferece a solução de um criador de sites a um clique, alimentado por Inteligência Artificial.