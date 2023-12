Férias. Campanha do DETRAN traz “morte” como protagonista

Com o mote “Nas férias, todo mundo só quer relaxar. Até ela…”, a nova campanha educativa do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) adota o bom humor para conscientizar os condutores e passageiros que pegarão a estrada durante os feriados de final de ano e início de 2024 a respeitarem as leis de trânsito. A recomendação principal é de que a tranquilidade seja mantida por condutores, por ser comprovadamente um dos principais itens de segurança para se evitar situações adversas no trânsito.

A campanha, criada pela agência Babel, será veiculada em rádios, emissoras de televisão aberta e por assinatura, peças de mobiliário urbano e internet a partir de 22 de dezembro. É composta por filme, spot, banners eletrônicos para redes sociais, além de peças para relógios de rua e pontos de ônibus. Com apoio da ARTESP – Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo, haverá distribuição de material educativo nas praças de pedágio e veiculação de cartazes sobre a campanha nas rodovias paulistas concedidas com maior movimentação nas férias.

A bem humorada – e bem sucedida – figura da “Morte”, adotada pelo Detran-SP na sua campanha de férias escolares do meio de 2023, volta a estrelar as peças da nova temporada de recomendações aos motoristas. Desta vez, ela aparece em diversas situações de férias, distante de seus “afazeres cotidianos”, já que os diferentes condutores seguem para seus destinos de forma relaxada, com planejamento, observando leis de trânsito e com seus smartphones guardados, para evitar transtornos no trânsito. As peças brincam com o senso de humor da população para reforçar o lembrete de que não vale a pena se estressar, muito menos durante as viagens ou os trajetos A prioridade é aproveitar verdadeiramente as férias e, principalmente, não correr riscos desnecessários que podem ser fatais.

“Uma das principais responsabilidades do Detran-SP é a conscientização e a educação por um trânsito mais seguro. Para que esse ambiente seja resguardado e verdadeiramente democrático para com todos, é fundamental que o cidadão se preocupe em deixar de beber antes de dirigir e respeitar as leis de trânsito, mas também em planejar a sua viagem com calma e antecedência, além de esquecer a existência do celular enquanto dirige. A concentração no trajeto é muito importante pois o estresse aumenta o número de sinistros”, comenta o diretor-presidente do Detran-SP, Eduardo Aggio.

Segundo dados da International Stress Management Association (ISMA-BR), associação brasileira integrante de uma instituição internacional de combate ao estress, a carga de estresse e ansiedade crescem 75% no fim de ano – e esse é um dos fatores que gera a “Dezembrite” ou Síndrome do Fim de Ano. Nesse período, por conta também da Dezembrite, alguns sinistros que poderiam parecer “bobos”, como os resultantes de desatenções ou impaciência em congestionamentos, podem ser mais frequentes e até assumir proporções maiores. Vale destacar que 90% dos sinistros são ocasionados por falha humana.

Assim, é também papel do Detran-SP alertar os condutores sobre o perigo de dirigir sob estresse, afinal nenhuma morte no trânsito é aceitável. A mensagem subliminar da campanha é a de que os seres humanos cometem erros, mas quando há planejamento e não existe interferência de fatores externos, além do estresse, a possibilidade de erro diminui.

Dados do Infosiga-SP

Os novos dados do Infosiga SP, sistema do Governo do Estado gerenciado pelo programa Respeito à Vida e coordenado pelo Detran-SP, mostram que o Estado de São Paulo registrou queda de 4,2% no número total de mortes no trânsito, na comparação entre o acumulado de janeiro a novembro de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 4.852 óbitos de janeiro a novembro de 2023, contra 5.067 no mesmo período do ano passado.

Entre os últimos indicadores, existe queda de óbitos envolvendo automóveis e bicicletas no acumulado deste ano, contra janeiro a outubro de 2022. No caso dos motoristas de automóveis, a redução de mortes é de 7% nesse período. Se a comparação for feita entre os meses de novembro deste ano e do ano passado, a redução é de 3,8% neste modal.

A redução nos óbitos envolvendo bicicletas nos onze meses de 2023, em comparação ao mesmo período de 2022, foi de 8,1% – percentual bastante menor do que o de redução de mortes no comparativo dos meses de novembro de 2023 e de 2022, quando há uma queda de 30% de óbitos envolvendo este modal. As mortes de pedestres também caíram 6,1% de janeiro a novembro deste ano, em relação ao mesmo período do ano anterior (respectivamente 1.115 e 1.187 óbitos).

Com relação aos sinistros com vítimas não fatais, o Estado de São Paulo registrou um aumento de 8,5% no comparativo entre janeiro a novembro de 2023 e o mesmo período de 2022. Foram 162.868 ocorrências nos onze meses do ano passado, contra 176.712 no acumulado deste ano. Já em novembro do ano passado foram 14.880 vítimas não fatais em sinistros no Estado, enquanto que em novembro deste ano foram 16.332 vítimas não fatais – o que significa um aumento de 9,8% nas ocorrências.

Conscientização constante

O Brasil é o terceiro país com mais mortes no trânsito em todo o mundo, atrás apenas da Índia e da China, segundo dados do relatório Global Status Report on Road Safety, da Organização Mundial de Saúde (OMS). As mortes decorrentes de acidentes de trânsito são a oitava principal causa de morte no País. Se não considerarmos as doenças, os acidentes de trânsito passam a ocupar a segunda colocação, atrás apenas da violência interpessoal. (Brasil é o terceiro país com mais mortes de trânsito – dados da Associação Paulista de Medicina).

A tendência de redução nos óbitos no trânsito no Estado de São Paulo, em paralelo ao aumento constante dos sinistros não fatais, confirma a importância das ações e campanhas frequentes de conscientização da necessidade de respeito às leis de trânsito, com vistas à preservação da vida. Toda vida importa; nenhuma morte no trânsito é aceitável. A atual gestão do Detran-SP tem feito diversas campanhas para alertar todos os tipos de públicos a aumentarem os cuidados nas ruas.

Em fevereiro, o Governo de São Paulo apresentou uma ação para o Carnaval, com o mote “Palavras mentem. Números, não”, para o slogan “Neste Carnaval, não dê desculpas. Se beber, nem pense em dirigir”. Já na Semana Santa, em abril, o respeito aos limites de velocidade e manutenção prévia dos veículos foram as principais tônicas da campanha “Escute quem você ama, viaje com segurança”.

Em maio, o foco da campanha sobre o Maio Amarelo foi “No trânsito, respeite a sua vida e a dos outros”, com o intuito de promover a reflexão diante de relatos reais de quem teve sua trajetória impactada por sinistros de trânsito. Em julho, circulou a campanha educativa “No trânsito, dê férias para a morte” para o período de descanso escolar. As peças usaram o humor para ressaltar que só a partir de cuidados e respeito às leis de trânsito pelos motoristas é que a “morte” pode tirar férias.

Durante a 68ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, em agosto, o Detran-SP promoveu a campanha “Alô, galera de cowboy. Alô, galera de peão: quem gosta de rodeio não mistura álcool e direção”, com o intuito de indicar o “motorista da rodada”, evitando sinistros de trânsito causados pelo consumo de álcool.

Também em agosto, a autarquia lançou a campanha Detran Festival: é show respeitar a vida no trânsito”, durante o festival musical The Town, com objetivo de insistir na recomendação de direção segura e alertar sobre a escolha de alternativas de transporte público seguras, como o metrô e o trem, quando se faz a ingestão de bebidas alcoólicas. Para a Semana Nacional de Trânsito, em setembro, o mote da campanha foi “A vida está sempre em trânsito. No trânsito, escolha a vida”, com a proposta de conscientização da população de que, em momentos diferentes, todos podem assumir papéis diversos no trânsito, de motoristas, condutores, passageiros ou pedestres. Então, a lei é priorizar o respeito à vida.

O Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 virou tema da nova campanha publicitária de prevenção da autarquia em novembro. Desta vez, a mensagem foi baseada no uso da velocidade somente em locais apropriados e com a devida segurança, a partir do mote “Acelerar nas pistas é esporte. Nas ruas nem pensar”.

Em 19 de novembro, Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, o Detran-SP, em parceria com a Iniciativa Bloomberg para Segurança Viária Global, lançou campanha educativa para conscientização popular enfatizando que nenhuma morte no trânsito é aceitável. O filme apresentou a história de Fábio Cordeiro da Silva, de 46 anos de idade, supervisor administrativo, filho de Audenilce, uma vítima fatal de sinistro, compartilhando sua indignação diante da tragédia – que não é apenas pessoal, se repete diariamente em outros lares brasileiros, mundiais.

Procure calcular o tempo de trajeto com folga – Quem se programa evita a pressa. Com tempo extra fica mais fácil dirigir com paciência e tranquilidade.

Pegue leve na alimentação – Refeições mais pesadas podem deixar o condutor sonolento enquanto dirige. Antes de pegar a estrada, prefira as refeições mais leves.

Descanse bem antes de partir – Uma noite bem dormida ajuda você a ficar concentrado. Isso significa mais segurança para a sua viagem.

Álcool e drogas nem pensar – Nas férias também tem que ter responsabilidade. Não permita que o álcool e as drogas comprometam a sua segurança.

Confira a previsão do tempo – Mantenha-se informado sobre as condições de tráfego e previsões meteorológicas e escolha os melhores horários para viajar.

Conheça rotas alternativas – Nunca se sabe quando você vai precisar fugir dos congestionamentos. Por isso trace rotas alternativas e evite dores de cabeça.

Fique fora de conflitos – Lembre-se: você está de férias. Evite conflitos no trânsito e garanta a tranquilidade para todo mundo.

Não exagere na bagagem – Viajar leve também contribui com a segurança. Dirigir com a visão desobstruída é sempre fundamental.

As mensagens podem esperar – Dê um tempo nos apps de mensagens. Lembre-se: você está de férias e a conversa pode esperar até você chegar ao seu destino.

Gentileza ao volante – Atrás de cada volante, há um ser humano. Pratique a empatia e faça do trânsito um lugar mais humano.

Pratique paciência – Às vezes, congestionamentos são inevitáveis. O jeito é ter paciência, afinal, a jornada é mais importante que a velocidade.

Estamos todos juntos – Gestos simples, como ceder a vez e esperar sem buzinar, melhoram muito o trânsito. Seja aquela pessoa que dá o exemplo.

LEIA TAMBÉM: Ministros defendem regulação das redes sociais após morte de jovem