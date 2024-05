Na próxima quinta-feira (16), os principais skatistas do mundo estarão reunidos em Shanghai, na China, para a disputa do Olympic Qualifier Series, o penúltimo evento classificatório para as Olimpíadas de Paris, que acontecerão entre julho e agosto. Nomes como Augusto Akio, Pedro Barros, Raicca Ventura e Yndiara Asp, são alguns dos atletas que irão representar o time brasileiro e visam garantir seu lugar nos Jogos Olímpicos.

Atualmente o melhor colocado entre os brasileiros no ranking mundial, Augusto Akio ocupa a terceira colocação e é um dos nomes mais fortes para confirmar presença em Paris. Japinha, como é conhecido, é o atual campeão do STU National, o circuito brasileiro de skate, além de ter conquistado a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, ano passado.

Lenda da modalidade Park e medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio, Pedro Barros é o terceiro melhor brasileiro no ranking mundial, atrás apenas de Akio e Luigi Cini, ocupando a 6º posição. É também um nome praticamente certo para brigar pela chance de representar o Brasil novamente nos Jogos Olímpicos.

Com apenas 17 anos, Raicca Ventura é uma das skatistas mais promissoras do mundo na modalidade Park, sendo a melhor brasileira no ranking mundial da World Skate, ocupando a 7º colocação. Medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, a skatista sonha em representar o Brasil pela primeira vez nas Olimpíadas. Além dela, na categoria feminina, Yndiara Asp, umas das precursoras da modalidade Park, é outro nome que irá brigar até o final para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. Finalista em Tóquio, Yndi sonha com uma medalha em Paris.

Para confirmar os skatistas que estarão presentes nas Olimpíadas, restam apenas dois eventos: o OQS em Shangai, nesta semana; e o OQS em Budapeste, no próximo mês de junho. Esses dois campeonatos são os que mais contarão pontos para o ranking e apenas os três melhores skatistas brasileiros de cada modalidade irão representar o país.