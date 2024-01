Sorteio Carreta R$ 1 Milhão PagueMenos esta sexta em Santa Bárbara

Esta sexta, 12 de janeiro, a partir das 15 horas, na loja do Jardim Firenze,

em Santa Bárbara d’Oeste, acontece o sorteio da campanha que premiará um cliente com um milhão de reais.

Já pensou começar 2024 com um prêmio de UM MILHÃO DE REAIS? É nesta sexta-feira, dia 12 de janeiro, a partir das 15 horas, o sorteio da campanha Carreta do Milhão Pague Menos, realizada pela Rede de Supermercados Pague Menos, de 29 de setembro a 31 de dezembro de 2023. A promoção contemplou as 35 lojas físicas e o e-commerce superpaguemenos.com.br.

Todos os participantes que imprimiram e depositaram seus cupons nas lojas físicas estão concorrendo ao grande prêmio. Fábio Cecon, gerente de Marketing e Comunicação da Rede de Supermercados Pague Menos, destaca que “o ano de 2024 ficará marcado por conhecermos um novo milionário”. Segundo Cecon, o prêmio em questão certamente fará uma diferença significativa na vida de um cliente que realiza suas compras no Supermercados Pague Menos. “Início do ano apresenta desafios para os brasileiros, como o pagamento de obrigações financeiras como o IPVA, IPTU e matrículas escolares, logo após as festas de fim de ano. Ao sortear o prêmio da campanha, vamos contribuir com o lado financeiro de um cliente muito sortudo”, complementa Cecon.

O sorteio acontecerá no estacionamento da loja do Jardim Firenze, em Santa Bárbara d’Oeste, localizada na avenida Prefeito José Maria de Araujo Junior, número 935. O evento é aberto ao público e poderá ser acompanhado, via transmissão AO VIVO, pelo Instagram, Facebook e YouTube da Rede de Supermercados Pague Menos. “Fica aqui nosso convite para quem puder estar conosco e acompanhar mais essa premiação histórica do Supermercados Pague Menos”, convida Fabio Cecon.

As apostas são para “qual loja o novo milionário fez compra? ”. Dentre o leque de 35 lojas físicas e e-commerce, os últimos sortudos que foram contemplados com uma casa, no valor de R$4000.000,00, na campanha de aniversário de 32 anos e na promoção “Se eu fosse um milionário? ” que sorteou UM MILHÃO DE REAIS também, ambos realizaram suas compras na loja Pague Menos do Satélite Íris, em Campinas. “Finalizar mais uma campanha e proporcionar a oportunidade de um cliente ser o mais novo milionário da região é muito gratificante. A ansiedade está não só com os que estão concorrendo, mas com nossas equipes e lojas”, finaliza Fabio Cecon.

