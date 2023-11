Starbucks e Subway pedem socorro por crise financeira

A SouthRock Capital, empresa que opera as marcas Starbucks e Subway

no Brasil, pediu recuperação judicial nesta terça-feira 31. A solicitação foi protocolada na 1ª Vara de Falências do Tribunal de Justiça de São Paulo em um processo que corre em sigilo.

De acordo com o pedido, a operadora – que também comanda TGI Fridays e Brazil Airports Restaurants no País -, deve 1,8 bilhão de reais. Em nota a sites especializados na cobertura do mercado financeiro, a SouthRock Capital alegou necessidade de ‘proteger financeiramente algumas operações’ e também uma tentativa de ajuste do ‘modelo do negócio à realidade atual’

O comunicado da empresa cita, ainda, itens como inflação e taxa de juros como motivadores do pedido de recuperação:

“Os desafios econômicos no Brasil resultantes da pandemia, a inflação e a permanência de taxas de juros elevadas agravaram os desafios para todos os varejistas, incluindo a SouthRock”, disse a empresa ao site InfoMoney nesta terça.

