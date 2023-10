Streamers brasileiros na TwitchCon Las Vegas 2023 com

A TwitchCon Las Vegas 2023 foi concluída no domingo 22,

proporcionando uma experiência repleta de entretenimento para uma multidão de fãs e seguidores da plataforma de streaming. O evento contou com a presença dos streamers brasileiros Jon Vlogs, Beatriz Bottino, Letiltz, Forever, Bruninzor, MCH e Cellbit.

Aqui estão alguns destaques dos anúncios na TwitchCon Las Vegas 2023:

Atualizações chegando nos Stories da Twitch

Recentemente, um novo recurso foi lançado para ajudar os criadores a se envolverem e se manterem em contato com a comunidade, tudo em um só lugar, mesmo quando não estão ao vivo na Twitch.

Melhorias nos destaques e no editor de clips

A Twitch entende a importância de atrair novos espectadores, então os clipes são projetados para serem uma forma eficaz de dar ao público uma ideia do que são suas transmissões e conteúdos.

Colaboração é melhor com o Stream Together

Para aprimorar a colaboração entre os streamers, o Guest Star agora é chamado de Stream Together. O recurso Stream Together facilita a colaboração de até seis streamers enquanto cada um deles faz sua própria transmissão em seus canais. A Twitch tem mais de 150.000 streamers testando esse recurso e planeja lançá-lo para todos ainda este ano.

Em breve, os streamers poderão simplesmente copiar uma única URL em uma cena do OBS, e a Twitch cuidará do resto. Ainda é possível configurar sua cena usando URLs individuais para cada participante, mas essa opção será fornecida para simplificar a configuração.

Atualizações na Política de Simulcasting

E finalmente, em agosto, eles atualizaram a política de simulcasting para permitir a transmissão simultânea em serviços móveis como TikTok e Instagram.

A partir de hoje, você poderá fazer simulcasting em qualquer serviço de transmissão ao vivo.

Para obter mais informações sobre os novos recursos da Twitch, visite o blog do serviço.

