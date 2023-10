PSB reforça posição independente para 2024

O PSB de Americana emitiu nota reforçando

posição de independência para as eleições de 2024. Leia abaixo

COMUNICADO DO DIRETÓRIO DO PSB – AMERICANA

O Partido Socialista Brasileiro, com Diretório legalmente constituído em Americana, vem reafirmar seu caráter Socialista e Democrático, reiterando que o Partido que hoje abriga lideranças nacionais como Geraldo Alkmin, Flávio Dino, Márcio França, Tábata Amaral e nosso Deputado Federal Jonas Donizete, está aberto a novas adesões em Americana, em especial os interessados em participar do pleito eleitoral de 2024.



Nossos candidatos a vereadores (as), prefeito (a) ou Vice Prefeito (a), devem agir em conformidade com o estatuto partidário, sem almejar privilégios pessoais, mas sim, compromisso com a ética e respeito aos interesses do povo Americanense.

Leia mais. Orestes e Scalabrin fora do PSB

O Partido em breve irá apresentar os eixos de sua proposta para Americana, estando dialogando com todas as forças política e sociais da cidade.

Americana, outubro de 2023.

Pedro Salvador – Presidente do Diretório Municipal do PSB

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP