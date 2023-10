PAT traz 431 vagas de emprego em Americana

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana

está com 431 vagas de emprego disponíveis. Os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br. Na página principal, buscar por “Serviços mais acessados”, clicar em “PAT – Vagas Emprego” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

Açougueiro – Com Experiência 8

Ajudante de Cozinha – Sem Experiência 1

Ajudante de Jardinagem – Com Experiência 6

Ajudante de Motorista – Com Experiência 1

Ajudante de Obras – Com Experiência 5

Ajudante de Pintor de Produção – Sem Experiência 1

Ajudante de Produção – Sem Experiência 20

Ajudante Geral – Sem Experiência 9

Almoxarife – Com Experiência 2

Analista de E-Commerce – Com Experiência 1

Analista de Logística de Transporte – Sem Experiência 1

Analista de Planejamento – Com Experiência 1

Assistente Administrativo – Com Experiência 1

Assistente de Recursos Humanos – Com Experiência 1

Assistente de Técnico em Segurança do Trabalho – Com Experiência 1

Atendente – Sem Experiência 1

Atendente de Cafeteria – Com Experiência 1

Atendimento ao Cliente – Com Experiência em Tratamento de Imagem 1

Auxiliar Administrativo – Com Experiência em Expedição de CTE-s 1

Auxiliar Administrativo – Com Experiência em Rastreamento de Veículos 1

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 3

Auxiliar de Confeitaria – Com Experiência 2

Auxiliar de Corte de Confecção – Com Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 3

Auxiliar de Enfermagem – Com Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Com Experiência 3

Auxiliar de Extrusor – Sem Experiência 2

Auxiliar de Jardinagem – Sem Experiência 1

Auxiliar de Lavanderia – Sem Experiência 2

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 47

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 31

Auxiliar de Marceneiro – Com Experiência 1

Auxiliar de Mecânico – Com Experiência 2

Auxiliar de Pedreiro – Sem Experiência 1

Auxiliar de Produção – Com Experiência 8

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 13

Auxiliar de Serviços Agropecuários – Sem Experiência 1

Auxiliar de Serviços Gerais – Com Experiência 1

Auxiliar de Serviços Gerais – Sem Experiência 1

Auxiliar Financeiro – Com Experiência 1

Auxiliar Fiscal – Com Experiência 1

Auxiliar Mecânico – Com Experiência 3

Balconista – Com Experiência 2

Balconista – Com Experiência em Moto Peças 1

Balconista – Sem Experiência 1

Captador de Imóveis – Sem Experiência 1

Colorista de Embalagens Plásticas – Com Experiência 1

Confeiteiro – Com Experiência 2

Costureira – Com Experiência 48

Costureira – Sem Experiência 3

Costureira Overloquista – Com Experiência 1

Cozinheiro – Com Experiência 1

Desenhista Mecânico – Com Experiência 1

Diarista – Com Experiência 1

Eletricista – Com Experiência 2

Eletricista de Autos – Com Experiência 1

Eletricista de Manutenção – Com Experiência 1

Empregada Doméstica – Com Experiência 1

Empregada Doméstica Meio Período – Sem Experiência 1

Estagiário de Engenharia Civil – Sem Experiência 1

Estágio em Administração e Ciências Contábeis – Sem Experiência 2

Estágio em Técnico de Segurança do Trabalho – Sem Experiência 1

Estampador – Sem Experiência 2

Estoquista – Sem Experiência 1

Faxineiro – Com Experiência 3

Garçom – Sem Experiência 1

Gerente de Loja – Com Experiência 1

Gerente de Vendas – Com Experiência 1

Impressor Flexográfico – Com Experiência 1

Instalador Elétrico Automotivo – Sem Experiência 1

Jardineiro – Com Experiência 1

Lavador de Caminhões – Sem Experiência 5

Lavador de Carros – Sem Experiência 5

Lavagem de Veículos Grandes – Com Experiência 1

Líder de Limpeza e Serviços Gerais – Com Experiência 1

Líder de Perecíveis – Com Experiência 1

Marceneiro – Com Experiência 1

Mecânico – Sem Experiência 1

Mecânico de Automóvel – Sem Experiência 2

Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1

Mecânico de Refrigeração – Com Experiência em CO2 1

Mecânico de Suspensão – Com Experiência 2

Mecânico Diesel – Com Experiência 1

Mecânico Moleiro – Sem Experiência 1

Montador de Móveis – Com Experiência 1

Montador Industrial – Sem Experiência 1

Motorista – Com Experiência 5

Motorista de Caminhão Munck – Com Experiência 1

Motorista Carreteiro – Com Experiência 2

Motorista Entregador – Com Experiência 1

Motorista Entregador – Sem Experiência 3

Nutricionista – Com Experiência 1

Oficial de Serviços Gerais – Sem Experiência 1

Operador de Caixa – Com Experiência 1

Operador de Conicaleira – Com Experiência 3

Operador de Loja – Sem Experiência 5

Operador de Máquina a Laser – Com Experiência 1

Operador de Retorcedeira – Com Experiência 3

Operador de Roçadeira – Com Experiência 8

Operador de Telemarketing – Sem Experiência 10

Operador de Torno CNC – Com Experiência 1

Operador de Urdideira – Sem Experiência 1

Operador e Programador de Centro de Usinagem – Com Experiência 2

Operador de Torno Convencional – Com Experiência 1

Passador de Roupas Industriais – Sem Experiência 5

Pedreiro – Com Experiência 10

Porteiro – Com Experiência 1

Porteiro – Sem Experiência 5

Rebobinador – Com Experiência 1

Revisor de Tecidos – Sem Experiência 1

Serviços Gerais – Sem Experiência 1

Social Mídia – Sem Experiência 1

Soldador Mig-Mag – Com Experiência 3

Tecelão – Com Experiência 2

Tecelão de Tear Circular – Sem Experiência 30

Técnico de Enfermagem – Sem Experiência 1

Técnico em Segurança do Trabalho – Com Experiência 1

Torneiro de Produção – Com Experiência 2

Vendas – Com Experiência 2

Vendedor de Loja – Com Experiência 6

Vendedor Interno – Sem Experiência 3

Vistoriador de Imóveis – Sem Experiência 1

VAGAS PARA PCD

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1

