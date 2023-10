O Papa Francisco usou as redes sociais este domingo

para pedir cessar fogo na guerra de Israel x Palestina. Ele usou a conta no twitter para apelar a irmãos e irmãs para que cessem os ataques de parte a parte.

Papa Francisco @Pontifex_pt Cessem o fogo. Parem, irmãos e irmãs: a guerra é sempre uma derrota, sempre, sempre!

Antes de invadir Gaza, Israel pediu que os palestinos que moram no Norte se mudassem para o Sul, trocando suas casas por tendas.

E passou a bombardear o Norte intensamente sem poupar o Sul. Agora, Israel anuncia que atacará um hospital em Gaza, e pede para que evacuem o hospital. Evacuar para onde se falta combustível para que hospitais funcionem? Israel proibe a entrada de combustíveis em Gaza.

