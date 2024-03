Em um cenário onde o streaming está mudando a forma como consumimos conteúdo televisivo, a atriz brasileira Gabi Dallacosta, recentemente destacada em uma produção da HBO Max, compartilha suas visões sobre o futuro da televisão e o crescente interesse das plataformas de streaming em investir em novelas.

Com um aumento notável de 21% no uso de serviços de streaming em apenas um ano, representando agora quase um terço do tempo total da TV, as gigantes do entretenimento estão adaptando suas estratégias para atender a essa nova era.

A HBO Max, por exemplo, recentemente anunciou a criação de um núcleo de desenvolvimento de novelas. Sob a liderança de Silvio de Abreu, ex-chefão da Globo, a HBO Max busca explorar esse novo território narrativo para atrair ainda mais assinantes e oferecer uma gama mais ampla de conteúdo.

Por sua vez, a Netflix também está intensificando seus esforços na produção de novelas e séries brasileiras, com um investimento significativo de um bilhão de reais ao longo dos próximos anos. O serviço de streaming já está produzindo “Pedaço de Mim”, sua primeira novela brasileira, marcando uma nova fase na narrativa televisiva.

Gabi Dallacosta, que recentemente participou de uma produção da HBO Max, compartilhou suas reflexões sobre esse movimento. Ela destacou o dinamismo e a fluidez do estilo cinematográfico das novelas, especialmente no formato de streaming.

“Eu acho que o estilo cinematográfico em que a novela é gravada é muito dinâmico. Eu gosto muito porque é muito mais fluido, assim, é mais rápido para gravar. E sem contar que é uma delícia de fazer”, compartilhou Gabi.

Quando questionada sobre o futuro da televisão e se a TV fechada continuará existindo, Dallacosta expressou sua crença na coexistência dos diferentes formatos.

“Sim, eu acho que a TV aberta e a TV fechada vêm uma para agregar a outra. Quanto mais, melhor e quanto mais coisas diferentes, mais vai atrair a atenção do público”, afirmou Gabi. Ela também destacou a facilidade proporcionada pelos streamings, permitindo que os espectadores assistam às novelas no horário que desejarem, sem restrições de horários fixos.

Gabi compartilhou sua empolgação ao ser chamada para participar de um projeto tão grande quanto o da HBO Max. “Foi uma delícia! Ganhei um personagem legal de fazer, gostei muito e tive todo o cuidado e muito respeito por parte dos atores”, disse ela, ressaltando a qualidade e o respeito na produção de novelas para streaming.

Ao falar sobre a diferença entre fazer um filme e uma novela, Gabi mencionou que as novelas são mais dinâmicas, com roteiros entregues muitas vezes no mesmo dia da gravação, enquanto os filmes demandam mais tempo e preparação técnica.

Sobre o futuro das novelas nos streamings, Dallacosta expressou otimismo: “Eu enxergo sim o futuro das novelas em streaming também. Eu acho que o streaming veio para ajudar os atores a ter mais espaço e realizar mais trabalhos. Quanto mais, melhor.”