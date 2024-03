Nova Odessa promove ‘Aulão de Dança’ nesta 4ª-feira, em homenagem às mulheres

A Prefeitura de Nova Odessa promove nesta quarta-feira, dia 06 de março, às 19h, o 2º “Aulão de Dança” do Dia das Mulheres e Meninas, com professores de ritmos famosos na cidade e região. Novamente, como em 2023, a atividade acontece em frente ao Paço Municipal, na Praça dos Três Poderes, com entrada gratuita e participação livre para todas as idades.

Estão confirmados os professores de zumba, ritmos e fit dance Paulo Porto (@pehporto), Nick Costa (@nick_c0sta), Maria de Lurdes (@lurdinha_ia), Erso Xavier (@ersoxavier) e Fernando Gomes (@instrutorfernandogomes).

Segundo lembrou o responsável pelo Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura, Lucas Camargo, não é necessário fazer inscrição prévia, bastando ao interessado comparecer em frente à Prefeitura, na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro, às 19h, com roupas confortáveis ou próprias para ginástica. Haverá Praça de Alimentação com opções de hambúrguer e chope, composta por feirantes de Nova Odessa.

Realizada em 08 de março do ano passado, a primeira edição do evento em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas reuniu mais de 500 participantes, de todas as idades – incluindo muitos meninos e homens. Intercalando entre zumba e ritmos, a iniciativa foi do dançarino e coreografo Paulo Porto – que havia acabado de ganhar o reality show “Cruzeiro Colorido”.

Durante cerca de duas horas, o “Aulão” proporcionou aos munícipes de todas as idades a oportunidade de movimentar o corpo e aproveitar a data – que foi pensada especialmente para proporcionar lazer e entretenimento para a celebração da data.

“Reunimos centenas de mulheres numa quarta-feira à noite para se exercitar e receber homenagens e brindes. Além disso, contamos com uma ótima praça de alimentação que atendeu muito bem todos que participaram do evento”, disse Lucas Camargo na ocasião.

Há 8 anos, o professor Paulo Porto atua na cidade com seu trabalho na área da dança nas academias da cidade e em projetos gratuitos. “Quando eu trouxe a ideia de fazer as aulas gratuitas na cidade, ela foi abraçada na hora pelo prefeito Leitinho e pela equipe. Fiquei muito feliz na hora que vi o palco hoje, o público imenso, e acredito que já estamos fazendo o diferencial na nossa cidade. Estou muito feliz de a Prefeitura ter apoiado esse evento”, complementou Paulo Porto logo após o evento de 2023.

