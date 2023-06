Submarino que levava ‘excursão’ para ver destroços do Titanic desaparece

Um submarino que levava um grupo de cinco pessoas para ver destroços do Titanic desapareceu nesta segunda-feira (19), no oceano atlântico. Entre as pessoas a bordo na ‘excursão’, está o bilionário britânico, Hamish Harding, de 59 anos.

LEIA TAMBÉM: Terremoto inédito registrado em São Paulo

A expedição custou mais de R$ 1 milhão por tripulante e duraria 8 dias. O pacote incluía mergulho até os destroços do navio que naufragou em 1912, após colidir com um iceberg.

O submarino têm capacidade de oxigênio entre 70 e 96 horas. Equipes de busca estão atuando para salvar todos à bordo.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento