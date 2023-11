Sumaré: 3ª Feira de Empregabilidade oferece 150 vagas de emprego

Quem está procurando uma vaga de trabalho para encerrar o ano empregado não pode perder a 3ª Feira de Empregabilidade do Grau Técnico Sumaré, que acontece na próxima terça-feira, 7 de novembro. São mais de 150 vagas de emprego, incluindo estágio, à disposição dos candidatos.

A feira será realizada na unidade da escola, das 10h às 16h, na Rua José Maria Miranda, 480, Centro. O evento reúne mais de dez empresas, com vagas em diversas áreas, como balconista de padaria, açougueiro, repositor, auxiliar de limpeza, ajudante de açougue, padeiro, instalador técnico em manutenção e teleoperador de suporte técnico jr, entre outros.

Adriana Guerra, coordenadora geral do Grau Técnico Sumaré, estima que o número de vagas deve aumentar até o dia da feira porque muitas empresas que vão participar do evento ainda não fecharam o número total de vagas que serão oferecidas.

Além do acesso às vagas, os candidatos que participarem da feira poderão aproveitar uma série de ações oferecidas pela escola para ajudar no caminho pela busca do emprego, como palestras sobre elaboração de currículo e orientações sobre como se portar durante as entrevistas de emprego.

Durante a feira, o processo de seleção e recrutamento é feito diretamente com as empresas. Os interessados em participar da feira precisam apenas levar cópias do currículo atualizado, ir preparado para entrevistas e ter disponibilidade para realizar processo seletivo completo.

A 3ª Feira de Empregabilidade também conta com o apoio de alunos e professores dos cursos de Enfermagem da escola. Durante todo o dia, os trabalhadores terão acesso a diversos serviços de saúde, como aferição da pressão arterial e teste de glicemia.

Grau Técnico:

O Grau Técnico é o carro-chefe do grupo Grau Educacional. Com mais de 130 unidades, presente nas cinco regiões do país, o Grau Educacional oferece mais de 60 cursos nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios. A duração dos cursos varia de três meses a dois anos, com aulas de uma a três vezes na semana.

Serviço:

Feira de Empregabilidade em Sumaré

Quando: 7 de novembro

Horário: das 10h às 16h.

Onde: Grau Técnico Sumaré – Rua José Maria Miranda, 480, Centro.