O presidente da Câmara, vereador Hélio Silva (Cidadania), apresentou moção de apelo à UNICAMP, ao Secretário Estadual de Saúde, Eleuses Paiva, e ao Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pelo conserto ou troca do equipamento de ressonância magnética do Hospital Estadual de Sumaré. O documento foi lido na sessão desta terça-feira (19) e aprovado em plenário, com 18 votos favoráveis.

A moção destaca que os equipamentos de ressonância magnética do Hospital Estadual de Sumaré (HES), administrados pela UNICAMP e mantidos pela Secretaria Estadual de Saúde, encontram-se fora de operação há meses, e que a falta desse equipamento tem sido um sério obstáculo ao atendimento médico, especialmente para pacientes com condições clínicas complexas, como aqueles que lutam contra o câncer. Sem acesso à ressonância magnética, os médicos enfrentam dificuldades para realizar diagnósticos precisos e planejar intervenções adequadas, resultando em atrasos no tratamento, agravamento das condições dos pacientes e até mesmo risco de vida.

“É um hospital de referência para mais de 1 milhão de habitantes dos municípios de Americana, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa, Santa Bárbara D’Oeste e Sumaré. Ou seja, o HES é um equipamento de saúde fundamental para toda a região metropolitana de Campinas, pois atua no atendimento de grande parcela da população, é referência em todo o estado e padrão de qualidade para todo o Brasil, tendo conquistado várias certificações, com padrões internacionais, em excelência de qualidade hospitalar”, ressaltou o presidente.

Sessão ordinária

Também na 7ª sessão ordinária do ano, os vereadores aprovaram a Moção nº 25/2024, de autoria dos vereadores Ulisses Gomes (PT) e Willian Souza (PT), que congratula a Secretaria Nacional de Formação Política, a Fundação Perseu Abramo, a Escola Nacional de Formação do Partido dos Trabalhadores e o Diretório Municipal do PT de Sumaré. Foi aprovada ainda a Moção nº 26/2024, do vereador Valdir de Oliveira (Republicanos), de congratulação e aplausos para o paratleta sumareense Alexandre Augusto Galgani.

Os parlamentares aprovaram a Moção nº 27/2024, de congratulação ao Instituto Educacional e Assistencial Pio XII por ocasião do 66ª aniversário, celebrado no dia 11 de março, apresentada pelo vereador Willian Souza. A Moção nº 29/2024, de pesar pelo falecimento do Senhor Alceu Lorençatto, de autoria do vereador Andre da Farmácia, também foi aprovada.

Em regime de urgência, os vereadores votaram dois projetos do prefeito Luiz Dalben, PLs nº 62 e 63/2024, que autorizam a abertura de crédito adicional no orçamento vigente.

Da Ordem do Dia, foram aprovados o PL nº 10/2024, que dispõe sobre a instituição do “Programa de Atendimento Prioritário a Pessoas com Síndrome de Down (SD) nos Serviços de Saúde do Município de Sumaré” e dá outras providências, apresentado pelo vereador Willian Souza; e o PL nº 34/2024, do vereador Silvio Coltro (PL), que institui desconto sobre o valor da tarifa de franquia mensal dos serviços de energia elétrica e água, proporcional aos dias de interrupção de fornecimento no município de Sumaré. Já o PL nº 11/2023, do vereador Toninho Mineiro (PV), que institui no município a obrigatoriedade de serem impressos num espaço máximo de dez centímetros na parte frontal das receitas médicas expedidas pelo SUS os seguintes dizeres ‘UTILIDADE PÚBLICA’, seguido dos endereços e telefones das farmácias de alto custo existentes, saiu de pauta, por pedido de vista.