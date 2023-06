Sumaré aprova protocolo de 1os socorros na rede municipal

Protocolos. A Câmara de Sumaré aprovou, na sessão desta terça-feira (6),

o Projeto de Lei nº 120/2023, que autoriza a criação do Treinamento de Primeiros Socorros e de Prevenção a Acidentes Domésticos para alunos da rede municipal. Apresentado pelo vereador Ney do Gás (Cidadania), o PL recebeu 19 votos favoráveis em plenário.

Segundo a proposta, os estabelecimentos de ensino do município deverão incluir em seu conteúdo programático para o Ensino Fundamental II, temas de prevenção de acidentes e primeiros socorros. A carga horária deverá ser de 36 horas, distribuídas ao longo do ano letivo, conforme cronograma desenvolvido pela Secretaria de Educação.

O projeto define que a disciplina de primeiros socorros e de prevenção de acidentes deverá abordar ações preventivas e emergenciais em acidentes domésticos, princípios de incêndio e mal súbito, além de acionamento de serviços de emergência e conscientização sobre ocorrências climáticas e meteorológicas. O conteúdo das aulas deverá ser condizente com a faixa etária e nível de desenvolvimento escolar dos alunos.

Ainda de acordo com a propositura, a execução dessa grade escolar será de competência da Secretaria Municipal de Educação, sendo autorizada ao Poder Executivo municipal a realização de convênio com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e com o Governo do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros e do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, com a participação de engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, na aplicação das aulas.

O vereador explica que “é de conhecimento da população a tragédia ocorrida com o menino Lucas Bigalli, que veio a falecer em razão de um engasgo que poderia ter sido facilmente resolvido por uma pessoa habilitada ou mesmo um amigo. Sendo assim, com a finalidade de evitar que outros eventos como esse ocorram, bem como acidentes domésticos, que podem ser facilmente evitados, apresentamos este projeto. Buscamos, com isso, a missão de garantir direitos e preservar vidas”, completa Ney do Gás.

18ª sessão ordinária

Também na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares discutiram e aprovaram seis moções de congratulação.

Da Ordem do Dia, o PL nº 252/2021, de autoria do vereador Rudinei Lobo (PL), que dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em falta na rede municipal de saúde, saiu de pauta por apresentação de emenda.

Já os PLs nº 126/2023, apresentado pelo vereador Gilson Caverna (PSB), que dispõe sobre a nomeação da Rua 08, no Jardim Vitória; e o PL nº 134/2023, de autoria do presidente da Câmara, vereador Hélio Silva (Cidadania), que denomina o Sistema de Recreio 03 e o Sistema de Recreio 05 do loteamento Jardim Martins, contíguos um ao outro, de Praça Maximino de Almeida Luciano – Seu Márcio, foram aprovados em plenário, com 19 e 20 votos favoráveis, respectivamente.

Sumaré vai ter Cantinho da Leitura

Os alunos da EMEF Maria Aparecida de Jesus Segura, no bairro Horto Florestal, em Sumaré, vão ganhar uma moderna biblioteca e uma ampla área para lazer e leitura no próximo dia 29 de junho, quando será inaugurada no local a primeira unidade do projeto social Cantinho da Leitura do município.

O espaço, que passa pela fase final de obras, está sendo criado em uma área de convivência da escola, junto ao refeitório. Para a implantação, serão doados 1,2 mil livros novos, incluindo títulos em braile, além de brinquedos educativos.

O Cantinho inclui ainda a criação de um ambiente lúdico, pensado por especialistas para atrair a criançada e incentivar o contato com os livros, além de mobiliário (mesas, pufes e cadeiras) e decoração especial para os pequenos. A expectativa da direção da escola é beneficiar diretamente 160 crianças.

As estantes com os livros ficarão em um contêiner, que foi completamente preparado e adaptado para se integrar ao projeto e receber também os livros que a escola já tinha, mas que ficavam em uma área improvisada da unidade.

Com patrocínio da Belgo Arames e da Fundação ArcelorMittal, o projeto – que é realizado pela BW Incentiva e pela Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura – reformula espaços públicos em diversos municípios por todo o país, criando espaços agradáveis e bem estruturados que possam incentivar o hábito da leitura e despertar nos pequenos a paixão pelos livros.

