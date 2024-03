Saúde de Sumaré realizou no último sábado, dia 23, o Dia D de Combate à Dengue.

O objetivo foi orientar a população, reduzir os criadouros do mosquito Aedes aegypti, bem como a infestação do mosquito adulto, a fim de interromper a transmissão de casos positivos em nosso município.

Ao longo do dia, as ações foram intensificadas. Cerca de 187 residências do Jardim Viel receberam os serviços de nebulização. Além disso, foi ampliada a visitação casa a casa, fazendo o controle de criadouros em 258 residências do Parque Ângelo Tomazin e Jardim Amélia.

Os agentes comunitários também orientaram a população em toda a cidade e unidades de saúde de cada região foram abertas como ponto de referência para os serviços.

Mais notícias da cidade e região

Sumaré intensificou as ações de combate à dengue em todo o Município. As equipes de Controle de Vetores ampliaram o trabalho casa a casa, vistoriando os imóveis e orientando os moradores sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti e eliminar criadouros.

Além disso, a equipe de Controle da Dengue da Prefeitura de Sumaré também realiza o monitoramento de denúncias recebidas por meio do canal de atendimento 156 e a visita casa a casa para orientação, bloqueio e controle de criadouros.

Esse trabalho de bloqueio é importante para interromper a transmissão da dengue. Porém, é ainda mais importante a população cuidar constantemente do quintal e eliminar possíveis criadouros para evitar que novas larvas do mosquito se desenvolvam, retomando todo o ciclo.

“Não podemos descuidar! É muito importante todos adotem as medidas necessárias para evitar a proliferação do Aedes. Somente juntos poderemos vencer essa batalha: cuidando do nosso próprio quintal e também da nossa cidade”, incentivou o prefeito Luiz Dalben.

Até o momento, Sumaré registrou 2556 notificações de casos de dengue. Desse total, 646 casos são positivos e 224 estão sendo investigados.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP