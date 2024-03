OS FAROFEIROS 2 (DOWNTOWN FILMES)

Comédia – Nacional12 Anos – Duração: 105min.

Os Farofeiros 2” é a continuação da comédia que esteve no topo das bilheterias em 2018. Desta vez, os

colegas de trabalho Alexandre (Antônio Fragoso), Lima (Maurício Manfrini), Rocha (Charles Paraventi) e

Diguinho (Nilton Bicudo), acompanhados novamente das suas famílias, vão encarar uma nova roubada:

eles foram presenteados pela empresa com uma viagem para a Bahia. Os problemas e imprevistos

colocam essa galera em situações hilárias, que vão levar por água abaixo a viagem dos sonhos no

Nordeste.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 21h50 2D Legendado

Sáb., Dom., Feriado – 21h50 2D Legendado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – KUNG FU PANDA 4 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – 10 Anos – Duração: 94min.

Depois de três aventuras arriscando sua própria vida para derrotar os mais poderosos vilões, Po, o

Grande Dragão Guerreiro( Jack Black) é escolhido para se tornar o Líder Espiritual do Vale da Paz. A

escolha em si já problemática ao colocar o mestre de kung fu mais improvável do mundo em um cargo

como esse e além disso, ele precisa encontrar e treinar um novo Dragão Guerreiro antes de assumir a

honrada posição e a pessoa certa parece ser Zhen (Awkwafina) uma raposa com muitas habilidades, mas

que não gosta muito da ideia de ser treinada. Como se os desafios já não fossem o bastante, a

Camaleoa (Viola Davis), uma feiticeira perversa, tenta trazer de volta todos os vilões derrotados por Po do

reino espiritual.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 15h50 – 17h50 – 19h50 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 13h50 – 15h50 – 17h50 – 19h50 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – GODZILLA E KONG (ATMOS)DUB O NOVO IMPÉRI (WARNER)

Aventura / Ação – 12 Anos – Duração: 115min.

Em Godzilla e Kong: O Novo Império, é um novo capítulo no chamado MonsterVerse, onde depois de

terem se encontrado como inimigos em Godzila vs Kong, o poderoso Kong e o temível Godzilla se unem

contra uma colossal ameaça mortal escondida no mundo dos humanos, que além de ameaçar sua

própria existência também ameaça nossa espécie. Mergulhando profundamente nos mistérios da Ilha da

Caveira e nas origens da Terra Oca, o filme irá explorar a antiga batalha de Titãs que ajudou a forjar

esses seres extraordinários e os ligou à humanidade para sempre. Dirigido novamente por Adam

Wingard, a trama também trará de volta personagens conhecidos, além de introduzir um novo

protagonista, interpretado por Dan Stevens.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 17h00 – 19h20 – 21h40 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 14h40 – 17h00 – 19h20 – 21h40 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – OS FAROFEIROS 2 (DOWNTOWN FILMES)

Comédia – Nacional12 Anos – Duração: 105min.

Os Farofeiros 2” é a continuação da comédia que esteve no topo das bilheterias em 2018. Desta vez, os

colegas de trabalho Alexandre (Antônio Fragoso), Lima (Maurício Manfrini), Rocha (Charles Paraventi) e

Diguinho (Nilton Bicudo), acompanhados novamente das suas famílias, vão encarar uma nova roubada:

eles foram presenteados pela empresa com uma viagem para a Bahia. Os problemas e imprevistos

colocam essa galera em situações hilárias, que vão levar por água abaixo a viagem dos sonhos no

Nordeste.

Sáb., Dom., Feriado – 14h00 2D Legendado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

THE CHOSEN – OS ESCOLHIDO – DUB (PARIS FILMS)

Religioso – 12 Anos – Duração: 141min.

The Chosen – Os Escolhidos (Episódios 1 e 2 da Quarta Temporada).

Reinos em conflito. Governantes rivais. Os inimigos de Jesus se aproximam enquanto seus seguidores

lutam para acompanhá-lo, deixando-o sozinho para carregar o fardo. A quarta temporada promete

emocionar, com final surpreendente.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 16h10 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 16h10 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – KUNG FU PANDA 4 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – 10 Anos – Duração: 94min.

Depois de três aventuras arriscando sua própria vida para derrotar os mais poderosos vilões, Po, o

Grande Dragão Guerreiro( Jack Black) é escolhido para se tornar o Líder Espiritual do Vale da Paz. A

escolha em si já problemática ao colocar o mestre de kung fu mais improvável do mundo em um cargo

como esse e além disso, ele precisa encontrar e treinar um novo Dragão Guerreiro antes de assumir a

honrada posição e a pessoa certa parece ser Zhen (Awkwafina) uma raposa com muitas habilidades, mas

que não gosta muito da ideia de ser treinada. Como se os desafios já não fossem o bastante, a

Camaleoa (Viola Davis), uma feiticeira perversa, tenta trazer de volta todos os vilões derrotados por Po do

reino espiritual.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 19h00 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 19h00 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – DUNA – PARTE DOIS – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – 14 Anos – Duração: 166min.

Em Duna: Parte 2, Paul Atreides (Timothée Chalamet) se une a Chani e aos Fremen enquanto busca

vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Uma jornada espiritual e marcial se inicia.

Para se tornar Muad’Dib, enquanto tenta prevenir o futuro horrível, mas inevitável que ele testemunhou,

Paul Atreides vê uma Guerra Santa em seu nome, espalhando-se por todo o universo conhecido.

Enfrentando uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo, Paul deve evitar um futuro

terrível que só ele pode prever.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 21h00 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 21h00 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – OS FAROFEIROS 2 (DOWNTOWN FILMES)

Comédia – Nacional12 Anos – Duração: 105min.

Os Farofeiros 2” é a continuação da comédia que esteve no topo das bilheterias em 2018. Desta vez, os

colegas de trabalho Alexandre (Antônio Fragoso), Lima (Maurício Manfrini), Rocha (Charles Paraventi) e

Diguinho (Nilton Bicudo), acompanhados novamente das suas famílias, vão encarar uma nova roubada:

eles foram presenteados pela empresa com uma viagem para a Bahia. Os problemas e imprevistos

colocam essa galera em situações hilárias, que vão levar por água abaixo a viagem dos sonhos no

Nordeste.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 16h30 2D Legendado

Sáb., Dom., Feriado – 16h30 2D Legendado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – THE CHOSEN – OS ESCOLHIDOS – DUB (PARIS FILMS)

Religioso – 12 Anos – Duração: 141min.

The Chosen – Os Escolhidos (Episódios 1 e 2 da Quarta Temporada).

Reinos em conflito. Governantes rivais. Os inimigos de Jesus se aproximam enquanto seus seguidores

lutam para acompanhá-lo, deixando-o sozinho para carregar o fardo. A quarta temporada promete

emocionar, com final surpreendente.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 18h40 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 13h40 – 18h40 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – KUNG FU PANDA 4 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – 10 Anos – Duração: 94min.

Depois de três aventuras arriscando sua própria vida para derrotar os mais poderosos vilões, Po, o

Grande Dragão Guerreiro( Jack Black) é escolhido para se tornar o Líder Espiritual do Vale da Paz. A

escolha em si já problemática ao colocar o mestre de kung fu mais improvável do mundo em um cargo

como esse e além disso, ele precisa encontrar e treinar um novo Dragão Guerreiro antes de assumir a

honrada posição e a pessoa certa parece ser Zhen (Awkwafina) uma raposa com muitas habilidades, mas

que não gosta muito da ideia de ser treinada. Como se os desafios já não fossem o bastante, a

Camaleoa (Viola Davis), uma feiticeira perversa, tenta trazer de volta todos os vilões derrotados por Po do

reino espiritual.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 21h30 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 21h30 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado