60 atletas homenageados em Americana

60 atletas- A Câmara Municipal de Americana realizou na quarta-feira (27)

no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, sessão solene para entrega do prêmio “Destaques Esportivos do Ano” aos esportistas que se destacaram no município. A homenagem foi motivada por projeto de decreto legislativo de autoria do vereador da 15ª, 16ª e 17ª legislaturas, Odair Dias.

O prêmio foi entregue aos esportistas que se destacaram no exercício de suas atividades em Americana no ano de 2023, contemplando 61 atletas masculinos e femininos, além de técnicos, dirigentes de modalidades e jornalistas. Participaram o presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (PL), o vereador Thiago Martins (PV), o secretário municipal de Esportes, Márcio Leal, e o presidente da Comissão de Esportes da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Americana, Dr. Vito de Lião, além de amigos, convidados e familiares dos homenageados.

Durante o uso da palavra, as autoridades enalteceram o empenho e a dedicação dos atletas e parabenizaram os homenageados pelo reconhecimento. “É uma honra receber na Câmara tantas pessoas que levam o nome da cidade de Americana. Eu sei que vocês têm grandes desafios, muitos pais estão aqui e sabem das dificuldades que enfrentam para ajudar aos atletas. O esporte ensina as pessoas a respeitarem o próximo, o convívio, só o esporte consegue proporcionar isso. Nessa noite tão especial, peço a Deus que continue abençoando a todos com muita saúde para continuarem buscando os resultados e as conquistas”, disse o presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi.

“Estou muito feliz de ver essa Casa cheia com representantes do esporte da nossa cidade. Americana é referência no estado e no país com relação à infraestrutura esportiva e precisamos sempre ter investimento no esporte. Só temos a agradecer a vocês por toda luta, toda batalha e apoio dos familiares para que vocês continuem acreditando no esporte”, falou o vereador Thiago Martins.

“É uma grande honra estar nesta Casa como secretário de esportes participando dessa premiação. Vejo aqui presentes vários técnicos e professores que têm levado os atletas a conquistar medalhas em nome de Americana em competições estaduais e nacionais. O esporte de Americana avançou e precisa avançar mais e eu vejo como um sonho possível hoje ver atletas da nossa cidade disputando uma Olimpíada”, discursou o secretário municipal de Esportes Márcio Leal.

Confira a lista dos premiados:

MODALIDADE INDICADO ATLETISMO FEMININO; MIRIAN DE FARIAS ATLETISMO MASCULINO; LUCAS VIEIRA CANAVESI BASQUETE FEMININO; MAYARA SABRINA APARECIDA AZARIAS BASQUETE MASCULINO; LUCAS MARTINS TRISTÃO BICICROSS FEMININO; VALÉRIA GARIGLIO BICICROSS MASCULINO; PIETRO SCARANTE FARINACIO BIRIBOL; ERICK DELSOTO BOCHA; DARCI BATISTA DE CAMARGO BOXE FEMININO; MILENY AP. ALVES ZUZA DOS SANTOS BOXE MASCULINO; GABRIEL HENRIQUE SCATOLIM CAPOEIRA FEMININO; NICOLLE GIOVANNA DE SOUZA COELHO CAPOEIRA MASCULINO; THIAGO GONZAGA DE OLIVEIRA CICLISMO FEMININO; CAROLINE BORGES CICLISMO MASCULINO; THEO MENDES MANCINI CORFEBOL; LAURA CRISTINA DA CRUZ DAMAS MASCULINO; VINICIUS DE ASSIS RODRIGUES ALVES ESPORTES ADAPTADOS FEMININOS. ZILA SANCHES ESPORTES ADAPTADOS MASCULINOS; GERALDO BOER FISICULTURISMO; RICARDO ALEXANDRE M. MANTANHOLI FITNESS; VIVIANE PESSOA FUTEBOL DE CAMPO FEMININO; YALA SAMPAIO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO; NATHAN LUIS DOS SANTOS FUTSAL FEMININO; JÉSSICA ROCHA FUTSAL MASCULINO; ROMÁRIO LUIZ DE SOUZA GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININO MILENA CRISTINA LAZARIM GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINO ANDRÉ FELIPE DA SILVA GINÁSTICA RÍTMICA GIOVANA SALGADO CHAGAS HAND BEACH FEMININO; JÉSSICA MARIA P. BRITO HANDEBOL FEMININO; THALITA SANTOS DE SOUZA HANDEBOL MASCULINO; ENZO ROSSETTO RUGERO JIU-JITSU FEMININO; LARA BLANES FORTI JIU-JITSU MASCULINO; CLEITON JOMERTZ JUDÔ FEMININO; MARIA EDUARDA CIARAMELLO JUDÔ MASCULINO; THIAGO BAIO PONTES KARATÊ FEMININO; MARINA SOFIA MATHIAS GARCIA KARATÊ MASCULINO; KAEL ANDRADE VIEIRA KART; THEO PIOLI TREVISANI KICKBOXING FEMININO MAIRA TOMAZELI CANDIAN KICKBOXING MASCULINO RAFAEL FERREIRA DA SILVA MOUNTAIN BIKE MASCULINO MATEUS BORGES MOTOVELOCIDADE; JUNIOR MONTRAZIO MUAY THAI FEMININO SAMANTHA PICASSO DA COSTA MUAY THAI MASCULINO LUCAS FERREIRA NATAÇÃO FEMININO; ISABELA VITOR PIRAGINI NATAÇÃO MASCULINO; LUCAS SCARPI PELEGRINI RAQUETINHA DAIR DE MELO SKATE MASCULINO; FELIPE BARBOSA BATISTA SQUASH FEMININO; MIRELA MARQUES SQUASH MASCULINO; JURANDIR SOARES ROSA TÊNIS DE MESA FEMININO; ANGELINA ANGELICCI TÊNIS DE MESA MASCULINO; GIULIANO PEIXOTO TÊNIS FEMININO; KATHARINA MUNIZ RIBEIRO TÊNIS MASCULINO; ITALO BORDON FALCADE TIRO ESPORTIVO AFONSO FORTUNATO TRIATHLON FEMININO; CAMILA RIGUETO TRIATHLON MASCULINO; GABRIEL BODEMEIER VÔLEI DE AREIA FEMININO; CLEONICE MARINA DIONISIO JOAQUIM VÔLEI DE AREIA MASCULINO; KRISTHEN BRICCOLA VOLEIBOL FEMININO; SARA CELESTINO VOLEIBOL MASCULINO; FABRIZZIO MACIEL BATTISTUZZI XADREZ MASCULINO; THIAGO DE OLIVEIRA ANDRADE INDICADO SECRETARIA DE ESPORTES JOSÉ VANDO DE ARAUJO INDICADO SECRETARIA DE ESPORTES MARIA CECILIA BARRIENTOS FONTANIN INDICADO SECRETARIA DE ESPORTES CLAUDINEIA APARECIDA MELO GALERA INDICADO SECRETARIA DE ESPORTES CARLOS JUNIOR DA SILVA LOPES INDICADO SECRETARIA DE ESPORTES APARECIDO SOARES (IN MEMORIAN) JORNALISTA ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA JORNALISTA LUCAS DE OLIVEIRA ARDITO

