Sumaré busca candidatura a Município de Interesse Turístico

O Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Sumaré realizou sua Reunião Ordinária nesta terça-feira (7), no Hotel Jaguary, para discutir a etapa final dos documentos técnicos necessários para a candidatura do município a Município de Interesse Turístico (MIT). As deliberações se concentraram na atualização do Inventário e do Plano Diretor de Turismo, bem como na articulação política e na incorporação de dados cruciais sobre os principais atrativos da cidade.

Atualização e Urgência

O Comtur confirmou que está em ritmo acelerado na reformulação do Inventário Turístico e do Plano Diretor de Turismo para atender às novas e mais rigorosas exigências da Secretaria de Estado de Turismo.

Novos Padrões: Os documentos estão sendo atualizados para um modelo mais detalhado, que exige informações aprofundadas sobre a estrutura municipal e dados econômicos.

Articulação Política: Foi enfatizada a urgência na entrega do projeto MIT. O Conselho discutiu a necessidade de realizar uma articulação política junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para garantir que a candidatura de Sumaré tenha o suporte necessário para sua tramitação.

Tramitação: Após a finalização técnica, o Plano Diretor de Turismo será submetido à aprovação da Câmara Municipal antes de ser oficialmente protocolado no Governo Estadual.

Religião e Rural

A análise da Pesquisa Municipal de Turismo apontou a necessidade de dar maior visibilidade a dois segmentos de grande relevância para a cidade:

Turismo Religioso: O Comtur reforçou o potencial do setor, citando a presença de grandes espaços que atraem um fluxo anual de visitantes estimado em centenas de milhares de pessoas.

Turismo Rural: O segmento rural também recebeu atenção especial, com a necessidade de incluir dados sobre o fluxo de visitantes, como o registro de escolas de São Paulo que realizam visitas a assentamentos locais. O Conselho está trabalhando para integrar esses dados numéricos ao Inventário e à pesquisa.

A pesquisa, já avaliada por um técnico em Turismo, passará por uma análise detalhada das percepções negativas dos entrevistados (notas 1 e 2), a fim de identificar áreas de melhoria imediata no acolhimento e na infraestrutura turística. O “Projeto Girassóis” foi citado como um atrativo de destaque que será formalmente anexado ao Inventário.

Gestora de Cultura e Turismo

Cecília Teixeira, Secretária de Cultura e Turismo de Sumaré, destacou o momento decisivo para o reconhecimento turístico da cidade.

“Estamos em um momento crucial de finalização de um trabalho técnico minucioso, que é a base para o nosso futuro como MIT. O Comtur está garantindo que o Inventário e o Plano Diretor reflitam o verdadeiro potencial de Sumaré, especialmente em nossos fortes nichos, como o Turismo Religioso e o nosso crescente Turismo Rural, que são capazes de atrair visitantes de todo o estado. Nossa prioridade agora é finalizar a documentação com excelência e garantir a articulação política necessária para que o nosso projeto receba a atenção devida em São Paulo e se converta em investimento para a nossa cidade,” afirmou a secretária.

