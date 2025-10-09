Novo Conselho PCD Santa Bárbara toma posse

Os novos integrantes do Conselho PCD Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência (CMDPD) de Santa Bárbara d’Oeste tomaram posse nesta quinta-feira (9), em cerimônia realizada no Museu da Água. O grupo atuará no biênio 2025-2027.
O CMDPD é um órgão de caráter orientativo, consultivo e deliberativo, composto por representantes do poder público, da sociedade civil organizada e de organizações não governamentais. Sua principal finalidade é propor, acompanhar e avaliar políticas públicas que assegurem a plena cidadania, a igualdade de oportunidades e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Entre suas atribuições estão propor e opinar sobre planos e projetos da política municipal, zelar pela efetiva implantação dessas ações, acompanhar a execução das políticas de educação, saúde, trabalho, transporte, cultura, esporte, lazer e acessibilidade, além de sugerir adequações na proposta orçamentária municipal, quando necessário. O Conselho também tem o papel de incentivar campanhas e pesquisas voltadas à inclusão social e à prevenção de deficiências.
Novos membros do Conselho PCD
Representantes do Poder Público
Secretaria Municipal de Educação
Titular: Luciana Aparecida Domingues
Suplente: Lilian Masserani Stenico
Secretaria Municipal de Esportes
Titular: Carlos Alberto Saqueto
Suplente: Leandra Aparecida Piveta
Secretaria Municipal de Justiça e de Relações Institucionais
Titular: Rafaela Milena Cabral
Suplente: Lucas Guidolin Lohr
Secretaria Municipal de Planejamento
Titular: Fernando Cavichioli
Suplente: José Carlos Nadilichi
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Titular: André Alves da Cruz
Suplente: Naaliel Rodrigues da Silva
Secretaria Municipal de Promoção Social
Titular: Evenice Ramos Soares
Suplente: Tamires da Silva Eugênio
Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Luciana Maluf Cervone
Suplente: Silvia Olivieri Monteiro Gomes
Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil
Titular: Siderlei Corassari Rodrigues
Suplente: Anderson dos Santos Bandeira
Representantes da Sociedade Civil Organizada
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
Titular: Célia Cristina de Oliveira Faria
Suplente: Janete Filleti Albino
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB
Titular: Dra. Anna Isa Bignotto Cury Guiso
Suplente: Dr. Carlos Eduardo Ribeiro
Representantes de Organizações não Governamentais
Titular: Carla Eliana Bueno (Rede Feminina de Combate ao Câncer)
Suplente: Rosângela de Sousa Polezi (Rede Feminina de Combate ao Câncer)
Titular: Cléia Adelaide dos Santos (AMAI)
Suplente: Eufrásia Agizzio (AMAI)
Titular: Neusa Moreira da Silva (AMEV)
Suplente: Gabriela Sans de Oliveira Shirano (AMEV)
Titular: Roberta Paula da Silva Soares (AMOBAM)
Suplente: Elizângela Marinho Pires de Lima (AMOBAM)
Leia + sobre partidos política regional