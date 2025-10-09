Novo Conselho PCD Santa Bárbara toma posse

Os novos integrantes do Conselho PCD Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência (CMDPD) de Santa Bárbara d’Oeste tomaram posse nesta quinta-feira (9), em cerimônia realizada no Museu da Água. O grupo atuará no biênio 2025-2027.

O CMDPD é um órgão de caráter orientativo, consultivo e deliberativo, composto por representantes do poder público, da sociedade civil organizada e de organizações não governamentais. Sua principal finalidade é propor, acompanhar e avaliar políticas públicas que assegurem a plena cidadania, a igualdade de oportunidades e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência.

Entre suas atribuições estão propor e opinar sobre planos e projetos da política municipal, zelar pela efetiva implantação dessas ações, acompanhar a execução das políticas de educação, saúde, trabalho, transporte, cultura, esporte, lazer e acessibilidade, além de sugerir adequações na proposta orçamentária municipal, quando necessário. O Conselho também tem o papel de incentivar campanhas e pesquisas voltadas à inclusão social e à prevenção de deficiências.

Novos membros do Conselho PCD

Representantes do Poder Público

Secretaria Municipal de Educação

Titular: Luciana Aparecida Domingues

Suplente: Lilian Masserani Stenico

Secretaria Municipal de Esportes

Titular: Carlos Alberto Saqueto

Suplente: Leandra Aparecida Piveta

Secretaria Municipal de Justiça e de Relações Institucionais

Titular: Rafaela Milena Cabral

Suplente: Lucas Guidolin Lohr

Secretaria Municipal de Planejamento

Titular: Fernando Cavichioli

Suplente: José Carlos Nadilichi

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Titular: André Alves da Cruz

Suplente: Naaliel Rodrigues da Silva

Secretaria Municipal de Promoção Social

Titular: Evenice Ramos Soares

Suplente: Tamires da Silva Eugênio

Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Luciana Maluf Cervone

Suplente: Silvia Olivieri Monteiro Gomes

Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa Civil

Titular: Siderlei Corassari Rodrigues

Suplente: Anderson dos Santos Bandeira

Representantes da Sociedade Civil Organizada

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

Titular: Célia Cristina de Oliveira Faria

Suplente: Janete Filleti Albino

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB

Titular: Dra. Anna Isa Bignotto Cury Guiso

Suplente: Dr. Carlos Eduardo Ribeiro

Representantes de Organizações não Governamentais

Titular: Carla Eliana Bueno (Rede Feminina de Combate ao Câncer)

Suplente: Rosângela de Sousa Polezi (Rede Feminina de Combate ao Câncer)

Titular: Cléia Adelaide dos Santos (AMAI)

Suplente: Eufrásia Agizzio (AMAI)

Titular: Neusa Moreira da Silva (AMEV)

Suplente: Gabriela Sans de Oliveira Shirano (AMEV)

Titular: Roberta Paula da Silva Soares (AMOBAM)

Suplente: Elizângela Marinho Pires de Lima (AMOBAM)

