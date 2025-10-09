A CBF DIVULGOU O ÁUDIO DO LANCE DO TAPIA!
Ramon Abatti Abel: “É acidental. Jogador escorrega.”
VAR: “Ramon é totalmente o que você narra. O contato é acidental. A bola está saindo da área.”
Norton adverte fãs de futebol sobre riscos de golpes digitais ligados aos jogos de 2026
Especialistas em cibersegurança orientam os fãs sobre como se proteger contra fraudes e golpes online durante o torneio mundial de futebol do próximo ano.
Em 2026, 48 seleções de futebol de todo o mundo disputarão 104 partidas nos Estados Unidos, Canadá e México, prometendo se tornar o maior espetáculo de futebol da história. A partida de abertura ocorrerá em 11 de junho do próximo ano, dando início a um torneio que deve atrair bilhões de espectadores ao redor do mundo.
Junto com a empolgação esportiva, criminosos também podem tentar explorar a atenção do público. Com o início recente das vendas de ingressos, a Norton, líder global em cibersegurança e parte da Gen (NASDAQ: GEN), alerta que grandes eventos internacionais costumam ser terreno fértil para golpes digitais, aproveitando a empolgação dos fãs e a urgência na busca por ingressos, informações e promoções relacionadas ao torneio.
“Todo grande evento atrai cibercriminosos, que se aproveitam da distração e do entusiasmo dos fãs para torná‑los mais vulneráveis”, explica Iskander Sanchez-Rola, Diretor de IA e Inovação da Norton. “Durante o torneio mundial de futebol em 2026, as ameaças podem variar desde sites falsos de venda de ingressos até perfis em redes sociais que espalham links maliciosos ou promovem concursos online fraudulentos”.
