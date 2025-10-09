A CBF DIVULGOU O ÁUDIO DO LANCE DO TAPIA!

Ramon Abatti Abel: “É acidental. Jogador escorrega.”

VAR: “Ramon é totalmente o que você narra. O contato é acidental. A bola está saindo da área.”

Norton adverte fãs de futebol sobre riscos de golpes digitais ligados aos jogos de 2026

Especialistas em cibersegurança orientam os fãs sobre como se proteger contra fraudes e golpes online durante o torneio mundial de futebol do próximo ano.