Americana promove a Semana da Alimentação de 13 a 17 de outubro

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), promove, entre 13 e 17 de outubro (segunda a sexta-feira), a Semana da Alimentação, com o tema “Alimento é Direito, Não Privilégio”. As atividades, em alusão ao Dia Internacional da Alimentação, celebrado em 16 de outubro, contarão com a parceria da FAM (Faculdade de Americana) e o apoio do Conselho Municipal de Segurança Alimentar (Comsea).

A programação abordará temas como alimentação, doenças e transtornos alimentares, pesagem e medição, voltados à população dos territórios dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), aos usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e a outras instituições parceiras.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, ressaltou a importância do debate sobre o tema junto à sociedade. “As abordagens serão importantes para que as pessoas possam receber informações e orientações sobre nutrição, alimentação saudável e segurança alimentar, visando promover a qualidade de vida da população”, afirmou.

Mesa redonda

No dia 16 de outubro (quinta-feira), das 8h30 às 10h30, será promovida uma mesa redonda com o tema “De Mãos Dadas por um Futuro Melhor: Alimentação, Direitos e Cuidados no Climatério Feminino”, no auditório da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Rua Purus, 31 – São Roque).

O evento contará com as palestras de Laís Bonagurio Peressim (fisioterapeuta), Daniela Paula Carnielo Garcia Ribeiro (enfermeira), Felipe Ornelas (educador físico), Joseane Almeida Santos Nobre (nutricionista) e Cristiane Maria Correia (psicóloga).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link disponível no banner da Semana da Alimentação no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br.

Programação da Semana da Alimentação

13/10 (segunda-feira)

9h30 às 11h – Grupo de idosos

Praia Azul/ SCFV APAM (Rua Maranhão, 1437 – Praia Azul)

15h às 16h30 – Grupo de crianças (4 a 7 anos e 8 a 11 anos)

São Jerônimo/SCFV Diaconia (Rua Carlos Vassalo,422 – São Jerônimo)

15h às 16h30 – Grupo de adolescentes

Jardim Guanabara/SCFV Cruzadas (Rua do Botafogo, 131 A – Jardim Guanabara)

16h20 às 17h50 – Grupo de adolescentes (12 a 17 anos)

Praia Azul/SCFV Apam (Rua Maranhão, 1437 – Praia Azul)

14/10 (terça-feira)

7h30 às 08h30 – Adultos PCD

São Manoel/SCFV SOMA (Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo)

8h30 às 10h30 – Grupo de crianças (4 a 7 anos e 8 a 11 anos)

São Jerônimo/SCFV Diaconia (Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo)

8h30 às 10h30 – Grupo de jovens (18 a 19) e adultos (30 a 59)

São Jerônimo/SCFV Diaconia (Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo)

9h às 11h – Adultos (mães)

São Manoel/SCFV SOMA (Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo)

9h às 11h – Programa Primeira Infância

São Manoel/SCFV SOMA (Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo)

9h30 às 11h – Grupo de crianças (6 a 10 anos)

Praia Azul/SCFV Apam (Rua Maranhão ,1437 – Praia Azul) – Praia Azul

9h30 às 11h – Grupo de adolescentes

SNA/SCFV Monte Verde (Estrada Intermunicipal Americana/Cosmópolis, 78, ao lado da Padaria Monte Verde)

13h30 às 15h – Grupo de crianças (7 a 11 anos)

São Manoel/SCFV SOMA (Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo)

13h30 às 15h30 – Programa Primeira Infância

São Manoel/SCFV SOMA (Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo)

14h30 às 15h30 – Programa Mamãe Nenê

São Jerônimo/SCFV Diaconia (Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo)

15h às 16h30 – Grupo de adolescentes

SNA/SCFV Monte Verde (Estrada Intermunicipal Americana/Cosmópolis, 78, ao lado da Padaria Monte Verde)

15h30 às 16h30 – Grupo de crianças

São Manoel/SCFV SOMA (Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo)

16h30 às 17h30 – Grupo de crianças (6 a 11 anos)

Jardim Guanabara/SCFV Cruzadas (Rua do Botafogo, 131 A – Jardim Guanabara)

Grupo de crianças (7 a 11 anos)

São Manoel/SCFV SOMA (Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo)

16h20 às 17h20 – Grupo de crianças (6 a 10 anos)

Praia Azul/SCFV Apam (Rua Maranhão,1.437 – Praia Azul)

15/10 (quarta-feira)

8h30 às 10h30 – Grupo de idosos

São Jerônimo/SCFV Diaconia (Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo)

9h às 10h – Grupo de idosos

Mathiensen/SCFV Casa de Dom Bosco (Rua dos Colibris, 235 – Jardim dos Lírios)

9h às 11h – Grupo de idosos

São Manoel/SCFV SOMA (Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo)

9h às 11h – Grupo de adolescentes

São Manoel/SCFV SOMA (Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo)

9h30 às 11h – Grupo de adolescentes

SNA/SCFV Cruzada (Rua Cruz e Souza, 30, ao lado da Creche Curió – Antonio Zanaga)

9h30 às 11h – Grupo de idosos

SNA/SCFV Cruzada (Rua Cruz e Souza, 30, ao lado da creche Curió – Antonio Zanaga)

13h30 à 15h30 – Grupo de adolescentes

São Manoel/SCFV SOMA (Rua São Crispim, 207 – Jardim Nossa Senhora do Carmo)

14h30 às 16h – Grupo de crianças (9 a 11 anos)

Praia Azul/SCFV Apam (Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul)

15h às 16h30 – Grupo de crianças (6 a 11 anos)

SNA/SCFV Cruzada (Rua Cruz e Souza, 30, ao lado da creche Curió – Antonio Zanaga)

16/10 (quinta-feira)

Meda Redonda

8h – Recepção: Atividades de aferição de pressão, glicemia, peso/altura

8h30 – Coffee break

9h – Abertura

9h30 – Mesa Redonda com o tema “De Mãos Dadas por um Futuro Melhor: Alimentação, Direitos e Cuidados no Climatério Feminino”, com coordenação da Prof. Dra Glenys Mabel Caballero Córdoba

9h40 – Tema “Incontinência urinária e fecal, disfunções sexuais (incluindo dispareunia e ressecamento vaginal), dores pélvicas, e alterações musculoesqueléticas como a perda de massa óssea e muscular”, com a fisioterapeuta Laís Bonagurio Peressim

9h50 – Tema “Educação em Saúde: as mudanças físicas e emocionais do climatério, autocuidado e o conhecimento da mulher sobre o seu próprio corpo”, com a enfermeira Daniela Paula Carnielo Garcia Ribeiro

10h – Tema “Importância dos exercícios aeróbicos e de força para melhorar a saúde óssea e muscular, aliviar sintomas como ondas de calor e suores, controlar o peso e a gordura abdominal”, com o educador físico Felipe Ornelas

10h10 – Tema “Alimentos funcionais visam aliviar os sintomas e prevenir doenças crônicas associadas a essa fase, como a osteoporose e as doenças cardiovasculares. O foco é modular a dieta para suprir as necessidades nutricionais específicas e compensar a redução de hormônios como o estrogênio”, com a nutricionista Joseane Almeida Santos Nobre

10h20 – Tema “O acompanhamento psicológico também foca nos problemas que surgem em decorrência dessa fase que altera a instabilidade emocional, ansiedade, depressão, irritabilidade e dificuldade de concentração”, com a psicóloga Cristiane Maria Correia

10h30 – Abertura da Mesa para diálogo com o público

11h – Encerramento

Acesso a um e-book com receitas e dicas de “Nutrição no Climatério”

Atividades na área externa de aferição de pressão, glicemia, peso/altura

16/10 (quinta-feira)

8h30 às 10h30 – Grupo de adolescentes (12 a 17 anos)

São Jerônimo/SCFV Diaconia (Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo)

9h30 às 11h – Grupo de idosos

SNA/SCFV Cruzada (Rua Cruz e Souza, 30, ao lado da creche Curió – Antonio Zanaga)

9h30 às 11h – Grupo de adultos

Praia Azul/SCFV Apam (Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul)

9h30 às 10h30 – Grupo de idosos

Mathiensen/SCFV SESPA (Rua Pica-Pau, 80 – Mathiensen)

14h às 16h – Grupo de adolescentes

São Jerônimo/SCFV Diaconia (Rua Carlos Vassalo, 422 – São Jerônimo)

15h às 16h30 – Grupo de crianças (6 a 12 anos)

SNA/ SCFV Monte Verde (Estrada Intermunicipal Americana/Cosmópolis, 78, ao lado da Padaria Monte Verde)

15h10 às 16h40 – Grupo de Pré-adolescentes (12 a 14 anos)

Mathiensen/SCFV SESPA (Rua Pica-Pau, 80 – Mathiensen)

16h30 às 17h30 – Grupo de crianças (6 a 11 anos)

Guanabara/SCFV Cruzadas (Rua do Botafogo, 131 A – Jardim Guanabara)

18h às 19h15 – Grupos de crianças e adolescentes

Mathiensen/ SCFV Casa de Dom Bosco (Rua dos Colibris, 235 – Jardim dos Lírios)

17/10 (sexta-feira)

9h30 às 11h – Primeira-Infância

Mathiensen/SCFV SESPA (Rua Pica-Pau, 80 – Mathiensen)

