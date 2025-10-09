O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré está com diversas oportunidades de emprego abertas nesta quinta-feira, dia 9 de outubro. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, com salários que variam de R$ 1.400,00 a R$ 2.664,00.
Entre as principais oportunidades disponíveis no PAT:
- Ajudante de Obras – 12 vagas | Salário: R$ 2.189,97 | Experiência: 6 meses
- Subgerente de Loja – 1 vaga | Salário: R$ 2.500,00 | Ensino Médio completo
- Auxiliar de Escritório – 1 vaga | Salário a combinar | Ensino Médio completo
- Ajudante Embalador – 15 vagas | Salário: R$ 1.699,23
- Oficial de Serviços Gerais – 4 vagas | Salário: R$ 1.980,00
- Pedreiro – 2 vagas | Salário: R$ 2.664,00
- Auxiliar de Linha de Produção – 1 vaga | Salário a combinar
- Costureira de Máquinas Industriais – 1 vaga | Salário: R$ 2.000,00
- Operador de Máquina – 2 vagas | Salário: R$ 2.300,00
- Auxiliar de Logística – 5 vagas | Salário entre R$ 1.640,00 e R$ 1.893,88
- Motorista de Caminhão – 1 vaga | Salário: R$ 2.546,41 | CNH D
- Operador de Empilhadeira – 4 vagas | Salário: R$ 2.600,00 | CNH B
- Zelador – 1 vaga | Salário: R$ 2.018,19 | CNH A/B
- Operador de Telemarketing Receptivo – 15 vagas | Salário: R$ 1.400,00
- Servente de Pedreiro – 4 vagas | Salário a combinar
Os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT Sumaré, localizado na Rua Justino França, 143, Jardim São Carlos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário apresentar documento de identidade, CPF e carteira de trabalho.
