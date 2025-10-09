O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré está com diversas oportunidades de emprego abertas nesta quinta-feira, dia 9 de outubro. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, com salários que variam de R$ 1.400,00 a R$ 2.664,00.

Entre as principais oportunidades disponíveis no PAT:

Ajudante de Obras – 12 vagas | Salário: R$ 2.189,97 | Experiência: 6 meses

Subgerente de Loja – 1 vaga | Salário: R$ 2.500,00 | Ensino Médio completo

Auxiliar de Escritório – 1 vaga | Salário a combinar | Ensino Médio completo

Ajudante Embalador – 15 vagas | Salário: R$ 1.699,23

Oficial de Serviços Gerais – 4 vagas | Salário: R$ 1.980,00

Pedreiro – 2 vagas | Salário: R$ 2.664,00

Auxiliar de Linha de Produção – 1 vaga | Salário a combinar

Costureira de Máquinas Industriais – 1 vaga | Salário: R$ 2.000,00

Operador de Máquina – 2 vagas | Salário: R$ 2.300,00

Auxiliar de Logística – 5 vagas | Salário entre R$ 1.640,00 e R$ 1.893,88

Motorista de Caminhão – 1 vaga | Salário: R$ 2.546,41 | CNH D

Operador de Empilhadeira – 4 vagas | Salário: R$ 2.600,00 | CNH B

Zelador – 1 vaga | Salário: R$ 2.018,19 | CNH A/B

Operador de Telemarketing Receptivo – 15 vagas | Salário: R$ 1.400,00

Servente de Pedreiro – 4 vagas | Salário a combinar

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT Sumaré, localizado na Rua Justino França, 143, Jardim São Carlos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário apresentar documento de identidade, CPF e carteira de trabalho.

