Sumaré se destaca na Obmep, destaque Ana Carolina

Sete alunos da rede municipal de Sumaré conquistaram medalhas nacionais na edição mais recente da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas). foi uma de ouro, duas de prata e quatro de bronze. Além deles, 16 estudantes foram premiados com medalhas estaduais e outros 24 receberam menções honrosas, totalizando 36 alunos reconhecidos pelo desempenho na competição.

A entrega dos certificados de menção honrosa aos alunos será realizada nesta quarta-feira (18) pelo prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, em cerimônia simbólica com a presença de alunos, familiares, professores e autoridades municipais. O evento acontece no Anfiteatro de Nova Veneza, às 10h.

A estudante Ana Carolina da Silva Galdino, da Escola Municipal José de Anchieta, foi uma das medalhistas nacionais e descreveu com entusiasmo o sentimento de ser premiada.

“A sensação de ganhar a medalha nacional da OBMEP é algo sem explicação. Há vários sentimentos, de realização, felicidade”, afirmou Ana Carolina, emocionada com a conquista.

OBMEP

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é um projeto nacional realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com apoio do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Criada em 2005, a OBMEP tem como objetivo estimular o estudo da matemática entre estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio, identificar talentos e promover a inclusão social por meio do conhecimento.

Os estudantes premiados agora passam a ter a oportunidade de participar de programas de iniciação científica, ampliando ainda mais suas perspectivas acadêmicas.

Serviço:

Data: 18 de junho (quarta-feira)

Horário: 10h

Local: Anfiteatro de Nova Veneza – Av. Brasil, 1111 – Jardim Nova Veneza

