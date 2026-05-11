Cidade sedia CULTSP PRO e fortalece planejamento estratégico do setor cultural

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e em parceria com diversas pastas municipais, realizou com sucesso nesta quarta-feira (06) o evento GIRO PRO Território. A ação, que integra o programa CULTSP PRO do Governo do Estado de São Paulo, reuniu artistas, gestores e produtores culturais na Faculdade Anhanguera para uma jornada de qualificação e mapeamento das vocações criativas da região.

Pela primeira vez na cidade, a iniciativa foi aberta não apenas aos talentos locais, mas também a municípios vizinhos, consolidando Sumaré como um polo de integração regional. A programação contou com a condução das palestrantes Gabriela e Antonieta, que apresentaram as oportunidades oferecidas pelas seis escolas temáticas do programa, que abrangem desde artes cênicas e produção musical até gastronomia, games e gestão cultural.

O ponto alto da noite foi o seminário “Laboratório de Futuros”. Após a apresentação institucional, foi realizada uma oficina prática onde os participantes foram divididos em grupos de trabalho. O objetivo foi o levantamento detalhado de dados e a identificação de todas as possibilidades de desenvolvimento cultural para Sumaré, criando um diagnóstico real das necessidades e potenciais da classe artística.

Valorização e Esperança

Para a Secretária de Cultura e Turismo de Sumaré, Cecília Teixeira, o evento marca um novo capítulo na gestão das políticas públicas de cultura no município.

“Ver a nossa comunidade artística ocupando este espaço com tanto entusiasmo nos enche de orgulho e confiança. A vinda do CULTSP PRO pela primeira vez à nossa cidade é o reconhecimento de um trabalho sério de valorização do profissional da cultura que estamos realizando em Sumaré. Não estamos apenas oferecendo um evento, estamos plantando sementes de esperança e oferecendo ferramentas reais de trabalho e dedicação. Esse levantamento de dados que fizemos em grupo hoje nos permitirá planejar o futuro com mais empenho, garantindo que as políticas públicas cheguem na ponta, valorizando cada talento da nossa terra”, destacou a secretária.

Trabalho Integrado

A realização do GIRO PRO em Sumaré foi fruto de uma força-tarefa entre a Secretaria de Cultura e Turismo e as secretarias de Desenvolvimento Econômico, Educação, Inclusão e Assistência Social, Esporte e Lazer, da Mulher e da Família, além do Fundo Social de Solidariedade, Pontos de Cultura e Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

O programa CULTSP PRO é gerenciado pelo IDG (Instituto de Desenvolvimento e Gestão) e visa descentralizar a formação técnica de alto nível, promovendo o intercâmbio de ideias e fortalecendo as relações entre a comunidade artística e as esferas institucionais.