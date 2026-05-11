Feira de Discos e Encontro de Fãs Pokémon foram destaques do empreendimento, que realizou promoção para a data especial

O final de semana que celebra o Dia das Mães teve uma programação especial no Shopping ParkCity Sumaré. Um dos destaques da programação é a nova edição da Feira de Discos, que ocorreu no sábado (9).

O evento teve visitação gratuita na Alameda ParkCity. O público encontrou expositores com uma ampla variedade de discos, CDs e DVDs com grandes sucessos. A feira também contou com itens para fãs de coleções diversas, como cartões postais, livros, moedas antigas, selos e veículos em miniatura.

Outra atração para toda família é o Encontro de Fãs Pokémon, promovido na sexta-feira (8) e no sábado (9). O evento ocorreu na Praça de Alimentação e trouxe momento de interação entre fãs de uma das franquias mais icônicas da cultura pop mundial.

O encontro reuniu colecionadores e entusiastas para troca de figurinhas e cartas, além de incentivar a convivência entre o público. Durante a programação, também foram realizados sorteios especiais, tornando a experiência ainda mais divertida para os participantes.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, ressalta que, além das atrações especiais, o empreendimento conta com uma estrutura diversificada de lazer e entretenimento, incluindo o cinema, com opções em cartaz como Michael e O Diabo Veste Prada. O shopping também oferece um amplo mix gastronômico, com restaurantes, quiosques e cafés, para que as famílias possam celebrar o Dia das Mães em um ambiente seguro e confortável.

“O Dia das Mães é uma data especial, que fortalece vínculos, e no Shopping ParkCity Sumaré as famílias encontram experiências diversas para viver momentos únicos e criar memórias afetivas e duradouras”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Promoção

O Shopping ParkCity Sumaré ainda realizou a Promoção Dia das Mães – Amor que reluz, presenteando os clientes com um colar banhado a ouro da Morana. Para participar, bastava acumular R$ 300,00 em compras nas lojas participantes do empreendimento, cadastrar as notas fiscais e apresentar o Qr Code gerado para efetuar a troca pelo acessório.

A promoção terminou neste domingo (10). As notas fiscais foram cadastradas no site promocao.parkcitysumare.com.br e no ponto de trocas do empreendimento, localizado ao lado da loja Riachuelo. Foram aceitas apenas aquelas com CPF do consumidor.

“A campanha é um grande sucesso e tem conquistado clientes que buscam transformar a compra em uma experiência ainda mais especial, com uma recordação cheia de carinho para as mães”, comenta Gisele Alvares.

“A Promoção Dia das Mães – Amor que reluz faz um sucesso incrível, o que demonstra a sintonia das ações do Shopping ParkCity com os interesses do público. Nesta data especial, o Shopping confirma, mais uma vez, sua relevância como centro de compras e de experiências únicas”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.