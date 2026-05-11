Ação da Guarda Municipal abordou pessoas em situação de rua e recolheu ‘armas brancas’ usadas em brigas e furtos: reforçar a segurança pública

A Guarda Municipal de Sumaré realizou na última sexta-feira (8) uma operação voltada à abordagem de pessoas em situação de rua, com o objetivo de promover mais segurança à população e preservar a ordem pública no município de Sumaré.

A ação contou com a participação das equipes de plantão da corporação e também dos alunos da Academia de Formação, que em breve assumirão oficialmente o cargo de guardas municipais. A atividade integrou o estágio supervisionado dos futuros agentes, proporcionando experiência prática e contato direto com as rotinas operacionais da instituição.

Brigas e furtos

Durante a operação, foram recolhidas diversas armas brancas e outros materiais que, segundo levantamento realizado pelas equipes, eram utilizados em desentendimentos entre os abordados e também em práticas de furtos registrados no município.

De acordo com a corporação, a iniciativa faz parte das ações contínuas de patrulhamento preventivo e reforço da segurança urbana, buscando ampliar a sensação de segurança da população e atuar na prevenção de ocorrências.

Além do trabalho operacional, a participação dos alunos da Academia de Formação também teve caráter educativo e técnico, permitindo que os futuros agentes acompanhassem de perto os procedimentos de abordagem, fiscalização e atuação preventiva desenvolvidos pela Guarda Municipal.