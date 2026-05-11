Em fiscalização realizada no dia 24 de abril, técnicos identificaram odor e gosto em amostra colhida nas estações de tratamento de água

Técnicos da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, Arsesp, identificaram gosto e odor incompatíveis com os padrões adequados ao consumo humano em um fiscalização realizada no dia 24 de abril de 2026, nas estações de tratamento de água administradas pela Sabesp e localizadas nas cidades de Hortolândia e Paulínia. A Agência é responsável por regular, controlar e fiscalizar serviços essenciais no Estado e atua principalmente nos setores de saneamento básico, energia e gás canalizado.

Em relatório compartilhado com membros do Comitê de Gestão de Crise criado pelo Prefeito Zezé Gomes, a equipe da agência aponta que, apesar de não terem sido apresentados, até o momento da fiscalização, laudos laboratoriais conclusivos sobre a origem dos problemas, foi possível constatar de forma recorrente a presença de alterações sensoriais na água produzida.

E ressalta que é responsabilidade da Sabesp a adoção de medidas preventivas e corretivas adequadas, o acionamento rápido dos órgãos ambientais competentes, além da manutenção de instrumentos de gestão de risco, incluindo Plano de Segurança da Água e Plano de Contingência para eventos de contaminação, acidentais ou não.

O documento informa também que decorrida aproximadamente uma semana desde o início da ocorrência, não foram identificadas ações corretivas efetivas nem o devido acionamento aos órgãos ambientais, o que evidencia fragilidade na resposta operacional.

Prefeitura cobra Sabesp

Representantes do Comitê Municipal de Crise criado pela Prefeitura de Hortolândia, sob determinação do prefeito Zezé Gomes, acompanharam, na manhã desta sexta-feira (08/05), a coleta, para análise, da água fornecida pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para os servidores públicos e a população que utiliza os serviços prestados no Paço Municipal Prefeito Ângelo Augusto Perugini – Palácio dos Migrantes.

As amostras para medição foram retiradas da água armazenada na caixa d’àgua do prédio e no cavalete na área externa do prédio, estrutura hidráulica localizada na entrada do imóvel. O objetivo é analisar os componentes sensorial, físico-químico e bacteriológico da água. A medida é mais uma cobrança do comitê da Administração Municipal ao órgão estadual, responsável pelo abastecimento da cidade.

“Após a coleta destas amostras, a água será enviada ao laboratório da Sabesp localizado em Itatiba onde os responsáveis vão constatar os resultados na próxima semana e repassar os laudos para a Prefeitura. A retirada feita nestes dois pontos é essencial para a análise”, explicou Marcelo Zanella, técnico de amostragem da empresa Proágua, parceira da Sabesp na realização do serviço. A retirada das amostras teve o suporte da equipe de manutenção da Sabesp.