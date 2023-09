O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, entregou esta quarta-feira (6) o Espaço Pet,

elaborado para recreação e lazer dos animais de pequeno porte acolhidos pela Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal. A solenidade aconteceu na sede da secretaria.

“Nossa administração é uma das poucas que conta com uma secretaria destinada ao bem-estar animal na região e temos orgulho disso. O Espaço Pet é mais um passo importante no acolhimento e tratamento dos animais”, afirmou o prefeito Luiz Dalben.

O vice-prefeito, Henrique do Paraíso, destacou a dedicação da Prefeitura de Sumaré na proteção animal. “É mais uma entrega importante da administração Luiz Dalben e Henrique do Paraíso. Nossos bichinhos estão muito bem acolhidos e agora contam com um importante espaço de recreação” destacou Henrique.

O secretário da pasta, Regis Costa, explica que o espaço – que conta com aproximadamente 280 metros quadrados – tem como finalidade principal o lazer dos animais. “É um espaço para os animais brincarem. Muitos chegam em extremo estresse, após sofrerem abandono e maus-tratos, e por isso o espaço é importante na recuperação dos bichinhos” explica o secretário.

