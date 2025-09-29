Sumaré: em fiscalização noturna, moto roubada é resgatada

A Polícia Municipal fez a ‘Operação Sossego’ na região do Matão e do Picerno

No último sábado (27), a Polícia Municipal de Sumaré (nova denominação da Guarda Civil Municipal) realizou uma ação intensa no bairro Matão, dentro da Operação Sossego, com objetivo de combater a perturbação do sossego e desordens nos finais de semana.

Durante a operação, dois indivíduos abandonaram uma motocicleta ao perceberem a presença da equipe. Após consulta no sistema, foi constatado que o veículo tinha sido roubado, sendo recuperado e restituído ao proprietário.

Estabelecimentos

Além disso, a ação garantiu que estabelecimentos comerciais encerrassem suas atividades no horário permitido por alvará municipal, e resultou em autuações de trânsito e apreensão de veículos irregulares.

Após o Matão, as equipes da Polícia Municipal seguiram para o bairro Picerno, reforçando o trabalho preventivo em diferentes pontos da cidade e garantindo a segurança da população.

Em nota, a Polícia Municipal de Sumaré “reafirma seu compromisso com a ordem pública e proteção aos cidadãos, mantendo presença e fiscalização constante nos bairros”.

