Homem morre em Nova Odessa após confronto com a PM em roubo de carga

Durante a madrugada desta segunda-feira (29), um homem morreu depois de trocar tiros com a Polícia Militar em Nova Odessa. O cidadão é apontado como integrante de um grupo suspeito de roubar um caminhão carregado com sucata de alumínio, avaliada em aproximadamente R$ 158 mil.

De acordo com informações, o crime aconteceu aproximadamente às 4h30, quando um caminhoneiro transitava pela Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg. O motorista foi abordado por cinco homens armados em um carro, que o obrigaram a parar e descer do veículo. Na sequência, a vítima foi colocada no automóvel dos criminosos, enquanto parte do grupo fugia levando o caminhão carregado.

O relato policial é que o caminhoneiro chegou a ser mantido refém em uma área de mata, enquanto outra parte da quadrilha descarregava a carga em um ponto próximo ao Instituto de Zootecnia, também em Nova Odessa.

A Polícia Militar foi acionada e, durante as buscas na região de um pesqueiro da cidade, encontrou os suspeitos escondidos em uma área de vegetação. Nesse momento, houve troca de tiros. Um dos homens acabou baleado e foi levado ao Hospital Municipal ‘Doutor Acílio Carreon Garcia’, mas não resistiu aos ferimentos. Outro suspeito foi preso pelos PMs, enquanto os demais conseguiram fugir.

Na ação, nenhum policial ficou ferido. Ao mesmo tempo, a a Polícia Militar Rodoviária encontrou na região da Praia Azul, em Americana, um caminhão abandonado com parte da carga roubada. O veículo estava próximo a uma churrascaria e, dentro dele, foram localizados materiais de alumínio. O caso segue em investigação e a polícia ainda procura os outros envolvidos no crime.

