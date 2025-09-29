Chris Flores vai pra Band ao lado de Léo Dias

Chris Flores será a nova apresentadora do #MelhorDaTarde, ao lado de Léo Dias. A jornalista e a Band já chegaram a um acordo financeiro e o contrato deve ser assinado em breve.

Já chegaram ao acordo financeiro e só faltam detalhes a serem ajustados. Ela será a nova apresentadora do Melhor da Tarde, ao lado de Léo Dias.

Chris Flores deve estrear no dia outubro.

A ideia é que ela divida o comando do #MelhorDaTarde com Leo Dias, retomando a parceria dos tempos de #Fofocalizando.

