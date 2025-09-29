Escola do Legislativo de Sumaré recebe visita de estudantes do CIEE

Cerca de 250 jovens aprendizes visitaram as dependências da Câmara e participaram de atividades de formação sobre o Poder Legislativo

Leia + sobre política regional

A Escola do Legislativo Professora Ceilita Miranda de Nadai, da Câmara Municipal de Sumaré, recebeu, durante o mês de setembro, turmas do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). A programação desta quinta-feira (25) encerrou os quatro dias de visitas, que reuniram oito turmas formadas por cerca de 250 jovens aprendizes, entre estudantes do ensino médio e universitários. Eles puderam conhecer as dependências do Legislativo sumareense e entender as atribuições dos vereadores. A visitação das turmas do CIEE integra o projeto “Jovem Cidadão: A escola vem à Câmara”.

O presidente da Câmara, vereador Hélio Silva (Cidadania), e o presidente da Escola do Legislativo, vereador Dudu Lima (Cidadania) acompanharam os grupos neste último dia. Durante a passagem pelos prédios da Câmara, os jovens acompanharam uma aula sobre o Poder Legislativo ministrada pela coordenadora acadêmico-pedagógica da Escola, Professora Geisa Vaz Mendes.

Projeto

O vereador Dudu Lima ressaltou a importância do projeto: “Esse projeto nos dá a chance de mostrar que a política não é algo distante, mas sim parte do nosso dia a dia e da vida de cada cidadão. Queremos que eles entendam o funcionamento do Legislativo, mas, principalmente, que percebam que sua voz tem valor e que a participação de cada um é fundamental para a construção de uma cidade mais justa e acolhedora. Ao abrir as portas da Câmara, plantamos uma semente de cidadania que, com certeza, vai frutificar no futuro desses jovens e no futuro de Sumaré”, avaliou o presidente da Escola.

Rede municipal

Na manhã desta sexta-feira (26), a equipe da Escola do Legislativo se reuniu com representantes da Secretaria de Educação e com diretores de escolas municipais para apresentar o projeto “Jovem Cidadão: A escola vem à Câmara”. Após a apresentação, foi acertado o calendário de visitas das escolas da rede municipal para os meses de outubro e novembro de 2025.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP