Sumaré: Parlamento Jovem fala de segurança alimentar e nutricional sustentável

Atividade de formação será realizada na 8ª sessão ordinária do projeto, na manhã deste sábado

Leia + sobre política regional

Os parlamentares jovens de Sumaré se reúnem, neste sábado (4), para a 8ª reunião ordinária do ano. O encontro acontece a partir das 9h, no plenário da Câmara Municipal de Sumaré. A reunião começa com uma atividade de formação sobre os fundamentos em segurança alimentar e nutricional sustentável. A palestra será ministrada pela nutricionista Nanci Ferreira, especializada em Qualidade de Vida. Nanci ainda atua no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Sumaré e é vice-coordenadora da Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de São Paulo – Região Campinas.

Os fundamentos em segurança alimentar e nutricional sustentável são as bases que garantem o direito de todos a uma alimentação adequada, unindo três dimensões essenciais: o acesso regular a alimentos em quantidade suficiente, a qualidade nutricional que promove saúde e bem-estar e a sustentabilidade socioambiental, que assegura a preservação dos recursos naturais e a valorização da produção local para as futuras gerações.

Logo após a palestra, os integrantes do Parlamento Jovem se reúnem em mais uma sessão ordinária. Na reunião, os estudantes irão ler as indicações e votar os documentos apresentados pelos parlamentares, como moções, requerimentos e projetos de lei. O Parlamento Jovem tem como objetivo estimular a cidadania e promover o debate sobre política e democracia entre os alunos do Ensino Médio. O projeto organiza eleições anuais entre os estudantes, que elegem 21 representantes para ter a experiência da vereança.

O Parlamento Jovem é realizado pela Escola do Legislativo Profa. Ceilita Miranda de Nadai, sob presidência do vereador Dudu Lima.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP