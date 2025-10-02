O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, HM Americana, viveu um momento de emoção, nesta quinta-feira (2), com a homenagem a Silvana Bueno de Souza, 47 anos, paciente mais antiga do setor de hemodiálise. Há 30 anos em tratamento contínuo, ela recebeu um presente simbólico da equipe multiprofissional como reconhecimento pela trajetória marcada por coragem, fé e superação.

Ao longo de três décadas, Silvana se tornou parte da família formada por profissionais e colegas de tratamento, sendo vista por todos como um exemplo de esperança e determinação.

“Sou imensamente grata a Deus, à minha família e a todos aqui do hospital, que nesses 30 anos se tornaram parte da minha vida. Cada dia de tratamento é uma luta, mas também é uma vitória. Se cheguei até aqui, foi porque nunca estive sozinha, sempre encontrei carinho, dedicação e força nessa equipe maravilhosa. Hoje meu coração transborda gratidão, e eu espero que minha história possa dar esperança a outras pessoas que estão passando pela mesma caminhada. Nunca desistam da vida”, disse a paciente.

A homenagem contou com a presença da diretoria, médicos, enfermeiros e funcionários do hospital. A entrega do presente, marcada por sorrisos, lágrimas e abraços, simbolizou a gratidão da equipe pela confiança depositada ao longo de tantos anos e reforçou a missão do hospital de acolher cada paciente como parte essencial de sua história.

“Cuidar dela nesses anos é uma honra para todos nós. Ela representa a força de quem não desiste e, ao mesmo tempo, nos ensina diariamente sobre gratidão e resiliência. É um privilégio tê-la como paciente e poder acompanhar sua história de vida tão inspiradora”, afirmou a coordenadora da Hemodiálise, Ariane Santos.

A celebração também lembrou o Dia Nacional do Doador de Órgãos, em 27 de setembro, que reforça a importância da solidariedade e da esperança para milhares de pacientes renais crônicos em todo o país, à espera de um transplante que lhes devolva qualidade de vida.

“Histórias como a da Silvana nos lembram que a saúde vai além dos tratamentos e tecnologias, ela é feita de vínculos humanos, acolhimento e esperança. Essa homenagem traduz o compromisso do Hospital Municipal e de toda a nossa rede em valorizar cada paciente como único, reconhecendo sua força e trajetória. Silvana é inspiração para todos nós e um exemplo de que nunca se deve perder a fé na vida”, afirmou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O diretor geral do Hospital Municipal, Ruy Santos, enfatizou a importância do momento: “Mais do que números ou procedimentos, o cuidado que oferecemos aqui é sobre pessoas. Essa paciente nos ensina diariamente que a vida é feita de resiliência, confiança e vínculos que se constroem na caminhada. Celebrar esses 30 anos é também celebrar o compromisso do hospital em cuidar com humanidade e dedicação”.

“A história da Silvana nos toca profundamente porque mostra que cuidar vai muito além do tratamento. É sobre estar presente, estender a mão e caminhar junto todos os dias. Ver a força dela e a forma como transforma a dor em esperança nos lembra do verdadeiro sentido da saúde: transformar vidas com acolhimento e humanidade. Para nós, é um privilégio fazer parte dessa jornada e celebrar, junto dela, a vitória de cada novo dia”, reforçou a presidente do Grupo Chavantes, Dra. Letícia Bellotto Turim.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

