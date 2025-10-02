DER-SP amplia horários de atendimento presencial e por telefone

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), amplia a partir desta quarta-feira (1º) os horários de funcionamento do Atendimento Público Centralizado (APC). Localizado na sede do órgão, na Avenida do Estado, 777 – Bom Retiro, em São Paulo, o APC oferece diversos serviços sem necessidade de agendamento, atendendo por ordem de chegada.

No atendimento presencial, o cidadão pode tratar de defesa prévia, interposição de recursos junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) ou ao Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN), pedidos relativos à penalidade de advertência por escrito, indicação de condutor infrator e obtenção de informações sobre infrações e demais procedimentos administrativos.

Também é possível obter orientações sobre pátios e leilões, como localização, documentação necessária para liberação de veículos apreendidos, datas de leilões e prazos para entrega de veículos arrematados. O atendimento presencial funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h.

O atendimento telefônico, pelo número 0800 000 4771, está disponível das 6h às 22h nos dias úteis e das 8h às 13h aos sábados. Colaboradores capacitados orientam sobre os procedimentos referentes aos serviços do DER-SP, esclarecendo dúvidas e indicando os canais adequados, como protocolos eletrônicos, formulários ou prazos.

Mais informações sobre os serviços do DER-SP, bem como atualizações em tempo real sobre o tráfego nas rodovias estaduais, estão disponíveis no site www.der.sp.gov.br e nos perfis oficiais do órgão nas redes sociais: X (antigo Twitter) @_dersp, Instagram @_dersp e Facebook @spdersp.

