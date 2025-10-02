O cantor Hungria foi internado nesta quinta-feira (2), em Brasília (DF), sob suspeita de intoxicação por metanol. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista, que destacou que ele permanece sob cuidados médicos no Hospital DF Star.

Segundo a nota oficial, o cantor apresentou sintomas após ingerir uma bebida possivelmente adulterada, em circunstâncias que remetem aos recentes casos registrados em São Paulo. O artista está sendo acompanhado pelo médico Leandro Machado e já encontra-se fora de risco iminente.

Por recomendação médica, os shows previstos para este fim de semana serão remarcados. A equipe agradeceu o apoio e compreensão dos fãs, parceiros e da imprensa.

O cantor e compositor Milton Nascimento, de 82 anos, foi diagnosticado com demência. A informação foi revelada pelo filho, Augusto Nascimento, em entrevista à revista Piauí.

Segundo Augusto, os sinais começaram com esquecimentos, olhar fixo e repetição de histórias. Após exames, o médico responsável confirmou o quadro e recomendou que o artista aproveitasse momentos especiais. Por isso, pai e filho decidiram viajar juntos pelos Estados Unidos em um motorhome.

