Secretaria de Saúde de Santa Bárbara inicia treinamento em técnicas de coleta para profissionais da rede

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Setor de Educação Permanente em Saúde, iniciou nesta quarta-feira (1º) o Treinamento “Técnicas de Coleta – Laboratório Biomega”, com a primeira turma no Pronto-Socorro Dr. Edison Mano. A capacitação também será realizada no Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos nesta quinta-feira (2).

O público-alvo é composto por enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais capacitados para a coleta de exames laboratoriais. O treinamento tem como foco aperfeiçoar as principais técnicas de coleta, padronizar procedimentos, reforçar a segurança do profissional e do paciente e garantir a qualidade das amostras, prevenindo erros e reduzindo riscos de recoletas.

A formação conta com simulações práticas do passo a passo das técnicas de coleta e proporciona um espaço de troca de experiências, esclarecimento de dúvidas e sugestões. Entre os temas abordados estão o uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (luvas descartáveis, máscara e óculos de proteção) e o manejo adequado dos materiais necessários, como seringas, agulhas, tubos a vácuo, frascos coletores de urina e fezes, gaze, álcool 70% e algodão.

As formações realizadas com profissionais da Rede Municipal de Saúde em Santa Bárbara d’Oeste são coordenadas pelo Setor de Educação Permanente em Saúde e acontecem durante todo o ano, visando qualificar ainda mais os atendimentos no SUS (Sistema Único de Saúde). O principal objetivo é o fortalecimento do profissional, para acolher, cuidar e proteger a saúde dos usuários dos serviços de saúde, prevenindo agravos e promovendo o bem-estar e qualidade de vida da população.

