Vereadores cobram protocolo de evacuação em escolas de Nova Odessa

Os vereadores André Faganello (Podemos) e Paulinho Bichof (Podemos) apresentaram na Câmara Municipal de Nova Odessa o Requerimento nº 475/2025, solicitando ao Poder Executivo informações sobre a existência — ou a necessidade de elaboração — de um protocolo de evacuação para escolas e creches municipais em situações de emergência.

A iniciativa conjunta foi motivada por um incidente recente na CMEI Padre Victor Fachin, onde fortes chuvas ocasionaram a queda parcial do telhado, alagamentos em salas e presença de entulhos, expondo alunos, professores e funcionários a riscos significativos. Para os parlamentares, o episódio evidencia a urgência de medidas estruturadas de prevenção e resposta.

O vereador André Faganello reforçou a importância da iniciativa. “Garantir a segurança das nossas crianças e profissionais da educação é prioridade absoluta. Um plano de evacuação bem definido, com treinamentos periódicos e capacitação das equipes, pode salvar vidas e minimizar riscos em situações de emergência”, afirmou.

O requerimento questiona a Prefeitura se já existe protocolo oficial em vigor, se há estudos para sua implantação e quais medidas estão sendo adotadas em razão do ocorrido na CMEI.

O documento foi lido na sessão de ontem segunda-feira (29) e encaminhado ao Executivo. “A expectativa é que a Administração Municipal apresente respostas claras e, sobretudo, providências efetivas para assegurar maior proteção às escolas de Nova Odessa.”, concluiu André.

