A artista def (PCD) Isadora Ifanger apresenta, no dia 5 de outubro, o projeto “Deforma: Acessibilidade em Cena e Cultura DEF” com sessão única do espetáculo teatral “Inunda-me” no CEU das Artes, em Santa Bárbara d’Oeste/SP. A entrada é gratuita.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo Isadora, o projeto tem o intuito de levar a cultura do acesso para diferentes públicos, além de difundir a arte produzida por artistas def (PCD). No espetáculo “Inunda-me”, a audiodescrição é narrada em microfone aberto para todo o público, de forma que a narração torna-se parte da dramaturgia do espetáculo e é também traduzida pela intérprete de Libras que acompanha a artista em cena. “O que a princípio seria um solo, torna-se um material com três figuras principais: a atriz, a intérprete que a acompanha e a narradora. O enredo se desdobra na história de uma mãe que perde o filho para o mar e passa a buscá-lo em tudo que é úmido, mas a busca frequente sem retorno acaba a engolindo em um mar de solidão”.



Já na performance “Deforma”, a própria artista audiodescreve as ações, espaços e imagens em suas falas, sem uma narradora extra, e a intérprete de Libras a acompanha fazendo um espelho de suas ações, com uma trilha sonora ao vivo da violoncelista Luca D’Alessandro, que também propõe as ações da cena.

“Aqui eu mergulho na ancestralidade da pessoa com deficiência através do meu próprio corpo, que constrói estes elementos por meio de linhas vermelhas traçadas pelo espaço, trazendo referências históricas de importantes nomes de artistas e pesquisadores com deficiência do Brasil, fazendo com que o público se integre também dessa importante discussão social”, conta Isadora.

“Na apresentação eu visto um figurino todo em cor da pele e fios vermelhos que representam veias, sangue… e enquanto performo, traço várias linhas vermelhas no espaço, trazendo questionamentos, inquietações e envolvendo o público presente”, diz a artista. “Apresento ali também o nome de pessoas com deficiência que compõem o projeto de alguma maneira, compartilhando experiências”.

O projeto “Deforma: Acessibilidade em Cena e Cultura DEF” foi contemplado com o Edital Fomento CultSP PNAB Nº 27/2024 – Difusão e Circulação de Projetos Artísticos Culturais e passará ao longo dos próximos meses por mais uma cidade do Estado. Desde maio, já aconteceram apresentações em Matão, Sertãozinho, Campinas, Hortolândia, São Carlos, São José dos Campos, Botucatu, São Sebastião e São Roque.

Sobre a artista

Isadora Ifanger é artista def, atriz e performer, bacharel em Artes Cênicas pela Unicamp e mestranda no Mestrado Profissional em Artes da Cena: Laboratório de Mediação Cultural – Escola Itaú Cultural e Escola Superior de Artes Célia Helena, onde tem como foco a pesquisa “Entremeios da cultura DEF”, orientada por Sônia Goussinsky e Estela Lapponi.

Atua como audiodescritora e produtora de acessibilidade cultural com foco em acessibilizar todas as etapas de uma produção artística, desde a elaboração do projeto, a mediação do público com o material finalizado e a pós produção; também pesquisa a audiodescrição como linguagem teatral, sendo o recurso de audiodescrição inserido na dramaturgia de seus materiais de pesquisa.

Em 2023 estreou seu primeiro espetáculo solo “Inunda-me”, com direção de Gabriela Ramos, e também teve a estreia da performance “Deforma”, com direção de Estela Lapponi, que é resultado de sua pesquisa de mestrado. Ambos projetos foram contemplados pelo Fundo de Investimentos Culturais de Campinas – FICC 2022 e foram apresentados na cidade de Campinas, onde Isadora é residente.

Deforma

Espetáculo “Inunda-me”

Data: 5 de outubro (domingo)

Horário: 19h

Local: CEU das Artes (Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II, Santa Barbara D’Oeste/SP)

Acessibilidade: Libras e Audiodescrição

Sinopse: Procurou seu filho em tudo que era úmido, um toque, um respingo de vida que fosse, mas, sem respostas, o desespero, o cansaço e a crescente solidão também a engoliram.

Inunda-me toma como inspiração os textos “A dama do mar” de Susan Sontag e o conto “O menino de água” presente no livro Contos de cães e maus lobos de Valter Hugo Mãe, junto ao poema e música “Rio da saudade” de Marcelo Onofri para compartilhar a história de uma mulher que busca na água uma memória perdida, em uma crescente inundação.

Leia + sobre Famosos, artes e música