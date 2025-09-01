Sumaré: Polícia Municipal Ambiental apreende armas e aves abatidas na área rural

A Polícia Municipal Ambiental de Sumaré apreendeu, na tarde deste domingo (31), quatro espingardas com silenciadores, facas, roupas camufladas, equipamentos de caça e 25 aves já abatidas, durante patrulhamento na área rural do município.

A equipe avistou três indivíduos em atitude suspeita próximo a um veículo. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles tentaram fugir, mas dois foram alcançados a pé. O carro foi localizado com as portas abertas, e dentro dele estavam as armas e materiais utilizados para a prática de caça ilegal.

Todos os envolvidos foram conduzidos ao plantão policial, que registrou a ocorrência e realizou a apreensão das armas, objetos e animais.

O secretário de Segurança e comandante da Polícia Municipal de Sumaré, Jeverson Eclair Soares, destacou a importância da atuação da corporação. “Essa ação demonstra o compromisso da Polícia Municipal em proteger não apenas a segurança da população, mas também o meio ambiente. O combate à caça ilegal é fundamental para preservar nossa fauna e coibir atividades criminosas na zona rural”.

