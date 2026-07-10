No próximo domingo (12), Sumaré será palco de um dia repleto de lazer, esporte e diversão para todas as idades. A Praça de Esporte Raimundo Barbosa Cruz, localizada no Parque Bandeirantes I, receberá o projeto Brincando na Praça. O evento acontece das 10h às 17h e tem entrada 100% gratuita.
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O objetivo da ação é ocupar os espaços públicos com atividades que promovam o bem-estar, a integração comunitária e a prática esportiva. A programação foi pensada para atender desde as crianças até a terceira idade, unindo recreação e cuidados com a saúde.
Quem comparecer ao evento encontrará uma estrutura completa com diversas opções de entretenimento. Confira as principais atrações confirmadas:
Esportes e Recreação: Torneios e práticas de vôlei, basquete, futebol, mini tênis e peteca.
Diversão Infantil: Cama elástica, brinquedos infláveis e jogos de damas gigantes.
Atividades Coletivas: Aulas de dança abertas ao público e jogos de tabuleiro.
Saúde e Bem-estar: Uma equipe estará à disposição para realizar a aferição de pressão arterial dos participantes.
Serviço Evento: Brincando na Praça – Sumaré
Data: 12 de julho de 2026 (Domingo)
Horário: Das 10h00 às 17h00
Local: Praça de Esporte Raimundo Barbosa Cruz
Endereço: Rua Nelson Setti, 20 – Parque Bandeirantes I
Entrada: Gratuita
O “Brincando na Praça” é viabilizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte, contando com o incentivo da empresa Buckman. A execução do projeto fica a cargo da RMC Esportes, e a iniciativa conta com o apoio oficial da Prefeitura Municipal de Sumaré, por meio da Secretaria de Esportes.
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