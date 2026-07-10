​No próximo domingo (12), Sumaré será palco de um dia repleto de lazer, esporte e diversão para todas as idades. A Praça de Esporte Raimundo Barbosa Cruz, localizada no Parque Bandeirantes I, receberá o projeto Brincando na Praça. O evento acontece das 10h às 17h e tem entrada 100% gratuita.

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​O objetivo da ação é ocupar os espaços públicos com atividades que promovam o bem-estar, a integração comunitária e a prática esportiva. A programação foi pensada para atender desde as crianças até a terceira idade, unindo recreação e cuidados com a saúde.

​​Quem comparecer ao evento encontrará uma estrutura completa com diversas opções de entretenimento. Confira as principais atrações confirmadas:

​Esportes e Recreação: Torneios e práticas de vôlei, basquete, futebol, mini tênis e peteca.

​Diversão Infantil: Cama elástica, brinquedos infláveis e jogos de damas gigantes.

​Atividades Coletivas: Aulas de dança abertas ao público e jogos de tabuleiro.

​Saúde e Bem-estar: Uma equipe estará à disposição para realizar a aferição de pressão arterial dos participantes.

​Serviço ​Evento: Brincando na Praça – Sumaré

​Data: 12 de julho de 2026 (Domingo)

​Horário: Das 10h00 às 17h00

​Local: Praça de Esporte Raimundo Barbosa Cruz

​Endereço: Rua Nelson Setti, 20 – Parque Bandeirantes I

​Entrada: Gratuita

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​O “Brincando na Praça” é viabilizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte, contando com o incentivo da empresa Buckman. A execução do projeto fica a cargo da RMC Esportes, e a iniciativa conta com o apoio oficial da Prefeitura Municipal de Sumaré, por meio da Secretaria de Esportes.