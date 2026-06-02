Sumaré tem 2º maior saldo de empregos da RMC e 12º no Estado

Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do Novo CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), e compilados pelo Departamento de Economia da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, apontam que o município de Sumaré registrou saldo positivo de 2.973 empregos formais entre janeiro e abril de 2026.

O resultado garantiu a Sumaré a segunda colocação entre os 20 municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e a 12ª posição no ranking estadual, consolidando a cidade como uma das principais referências em geração de emprego e desenvolvimento econômico do interior paulista.

No período, foram registradas 16.347 admissões e 13.374 desligamentos, demonstrando a capacidade da economia local de absorver mão de obra e manter um ritmo consistente de contratações. Os números refletem a confiança do setor produtivo, a ampliação das atividades empresariais e a continuidade dos investimentos realizados no município.

Um dos destaques do levantamento foi a forte participação feminina na geração de vagas. Das 2.973 oportunidades criadas no quadrimestre, 2.949 foram ocupadas por mulheres, o equivalente a 99,19% do saldo total.

O resultado, segundo a administração, evidencia o protagonismo feminino no mercado de trabalho local, especialmente em atividades ligadas aos setores de serviços, educação, saúde, comércio e administração, reforçando a importância da inclusão produtiva e da valorização da mão de obra feminina para o desenvolvimento econômico do município.

A análise por atividade econômica mostra que o setor de serviços foi o principal responsável pelo desempenho positivo de Sumaré. Das 2.973 vagas geradas, 2.393 tiveram origem nesse segmento, representando 80,49% do total.

Também registraram resultados positivos a construção civil, com 266 vagas, a indústria, com 165, a agropecuária, com 133, e o comércio, com 16 vagas.

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Dados

Os dados demonstram a crescente importância das atividades ligadas à logística, transporte, tecnologia, saúde, educação e serviços empresariais para a economia local.

O levantamento aponta ainda que os trabalhadores com Ensino Médio Completo foram os mais beneficiados pela expansão do emprego formal. Esse grupo respondeu por 2.054 vagas, representando 69,09% do saldo total gerado.

Os números reforçam a importância da qualificação educacional como fator determinante para o acesso ao mercado de trabalho e evidenciam a necessidade da continuidade de políticas públicas voltadas à educação e capacitação profissional.

A distribuição das vagas por faixa etária demonstra que o mercado de trabalho de Sumaré manteve um perfil equilibrado e inclusivo.

Os jovens de 18 a 24 anos lideraram a geração de empregos, com 660 vagas (22,20%), seguidos pelos trabalhadores de 50 a 64 anos, com 655 vagas (22,03%).

Também se destacaram as faixas de 40 a 49 anos, com 583 vagas (19,61%), e de 30 a 39 anos, com 521 vagas (17,52%). Os trabalhadores com até 17 anos responderam por 271 vagas (9,12%), enquanto a faixa de 25 a 29 anos registrou 219 vagas (7,37%). Já os profissionais com 65 anos ou mais contribuíram com 64 vagas (2,15%).

Quando comparado ao mesmo período do ano passado, o desempenho de Sumaré mostra uma evolução significativa. O município passou de 1.658 empregos gerados entre janeiro e abril de 2025 para 2.973 vagas no mesmo período de 2026, registrando crescimento de 79,3%.

Outro indicador que evidencia a robustez da economia sumareense é o estoque de empregos formais. Em 30 de abril de 2026, o município contabilizava 67.409 vínculos ativos com carteira assinada.

O setor de Serviços liderava com 26.557 empregos (39,40%), seguido pela Indústria, com 18.544 vínculos (27,51%), e pelo Comércio, com 18.365 empregos (27,24%). A Construção Civil somava 3.339 postos de trabalho (4,95%), enquanto a Agropecuária registrava 604 vínculos formais (0,90%).

Juntos, os setores de Serviços, Indústria e Comércio concentram 94,15% dos empregos formais existentes no município, demonstrando a diversificação e a solidez da economia local.

No acumulado de janeiro a abril de 2026, a Região do Polo Têxtil registrou saldo de 7.242 empregos formais. Desse total, 2.973 vagas foram geradas em Sumaré, o equivalente a 41,05% de toda a geração de empregos da região.

Resultado

O resultado coloca o município na liderança regional e reforça sua condição de principal motor econômico da Região do Polo Têxtil.

Em abril de 2026, Sumaré registrou 3.472 admissões e 3.389 desligamentos, encerrando o mês com saldo positivo de 83 empregos formais. Embora o resultado mensal tenha sido mais moderado em comparação aos meses anteriores, a cidade manteve saldo positivo e confirmou a consistência de sua trajetória de crescimento.

O prefeito Henrique do Paraíso ressaltou que os resultados demonstram a força da economia local e a capacidade do município de atrair investimentos e gerar oportunidades para a população. “Os números confirmam que Sumaré está entre as principais economias do interior paulista. Esse desempenho é resultado de muito trabalho, planejamento e da confiança que empresários e investidores têm depositado em nossa cidade. Seguiremos criando um ambiente cada vez mais favorável ao desenvolvimento econômico, à geração de empregos e à melhoria da qualidade de vida da nossa população”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, destacou o trabalho integrado da administração municipal. “Esses resultados são fruto de planejamento, gestão eficiente e integração entre as diversas áreas da Prefeitura. A geração de empregos fortalece a economia local, amplia a renda das famílias e contribui diretamente para o desenvolvimento social e econômico de Sumaré”, ressaltou.

Já o secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, enfatizou o protagonismo econômico do município. “Os indicadores confirmam o protagonismo econômico de Sumaré na região. O crescimento expressivo em relação ao ano anterior, a liderança na Região do Polo Têxtil e a posição de destaque na Região Metropolitana de Campinas demonstram que o município reúne condições favoráveis para continuar atraindo investimentos, ampliando oportunidades e fortalecendo o mercado de trabalho”, destacou.

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