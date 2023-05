A secretaria de Proteção e Bem Estar Animal de Sumaré realiza

nesta quarta-feira (17/05) e no sábado (20/05) uma feira para adoção de oito filhotes de cão, todos abandonados. Cincos deles, explica a secretaria, foram abandonados neste final de semana.

Na quarta, a adoção acontece na Praça do Macarenko (feira noturna) entre às 18h e 20h. Já no sábado será na Avenida Rebouças 2057, das 9h ao meio dia. “São cinco filhotes de cão abandonados na sede da secretaria no último final de semana e mais três recolhidos também por abandono. Contamos com a solidariedade da população para acolher os animais”, explica o secretário da pasta, Regis Costa.

O secretário afirma ainda que os filhotes adotados já tomam a primeira dose de vacina e tem a castração garantida. Após as etapas para adoção, o tutor assina um termo de adoção.

Para mais informações os interessados devem entrar em contato pelo telefone: (19) 3828-8451.

