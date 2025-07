Sumaré tem ‘Bobbie Goods’ no volta às aulas para mais de 22 mil alunos

Mais de 22 mil alunos da rede municipal de Sumaré retornaram às aulas nesta terça-feira (29), marcando o início do segundo semestre letivo com uma recepção pra lá de especial. Em diversas unidades escolares, a volta às aulas foi celebrada com brincadeiras, atividades culturais, esportivas e a presença do personagem infantil do momento: o Bobbie Goods.

Fenômeno nas redes sociais e entre o público infantil, o Bobbie Goods é um personagem lúdico e colorido que promove valores como amizade, criatividade e inclusão. Além de entreter, ele tem se mostrado uma importante ferramenta pedagógica, ao estimular atividades em grupo tanto na escola quanto em casa. Em Sumaré, segundo a Secretaria de Educação, a proposta foi integrar o personagem às ações coletivas de acolhimento, promovendo um ambiente mais leve e participativo no retorno das crianças após o recesso escolar. A secretaria explica que painéis coletivos foram instalados nas unidades de ensino.

A direção das escolas municipais adotou o personagem como tema integrador das primeiras atividades do semestre. Os estudantes foram convidados a desenvolver brincadeiras, dinâmicas em grupo e até produções artísticas inspiradas no Bobbie, fortalecendo vínculos, promovendo a interação entre os colegas e facilitando a reintegração à rotina escolar.

Inovação

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a inovação na recepção aos alunos. “Queremos que cada criança se sinta acolhida e motivada a aprender. Essa iniciativa com o Bobbie Goods é mais uma forma criativa de tornar o ambiente escolar mais atrativo e significativo para os nossos alunos”, afirmou.

Já o vice-prefeito Andre da Farmácia reforçou o cuidado da gestão com a área da educação. “Nosso compromisso é garantir uma educação de qualidade, que respeite e valorize cada estudante. Cuidar do retorno às aulas com carinho e planejamento faz parte desse compromisso”, disse.

O secretário municipal de Educação, Danilo de Azevedo, ressaltou a importância do acolhimento no processo de aprendizagem e os investimentos que vêm sendo realizados na rede municipal. “Estamos investindo fortemente na infraestrutura, formação de professores e materiais pedagógicos. Mas sabemos que o acolhimento emocional é fundamental para o desenvolvimento. Por isso, criamos esse momento especial na volta às aulas, para que nossas crianças se sintam pertencentes, seguras e felizes na escola”, comentou.

Valorização

Desde o início do mês, a rede municipal vem passando por ações significativas voltadas à valorização profissional e à melhoria da infraestrutura. No início do mês, teve início o 1º Programa de Formação de Gestores da Educação de Sumaré, com foco no fortalecimento da liderança educacional. O evento de abertura contou com a participação do poeta e educador Bráulio Bessa, e mais de 700 profissionais da rede realizaram inscrições.

Dinheiro Direto na Escola

Paralelamente, as escolas municipais vêm recebendo reparos e melhorias estruturais por meio do Programa Dinheiro Direto nas Escolas Municipais (PDDEM). Neste ano, a administração municipal realizou um repasse recorde de R$ 1,3 milhão – o maior desde a criação do programa – representando um acréscimo de R$ 568 mil em relação ao valor do ano anterior. Com autonomia para aplicar os recursos, as unidades estão investindo em manutenções, melhorias físicas e pedagógicas, além de adequações para tornar os ambientes mais funcionais.

Reestruturação

Além disso, a Prefeitura de Sumaré anunciou que está em fase de implementação um novo programa que vai além das manutenções emergenciais. A proposta é realizar reformas estruturais completas em todas as unidades escolares, promovendo uma verdadeira transformação na infraestrutura da rede municipal de ensino.

