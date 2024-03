Sumaré tem homenagens a mulheres de destaque

O Fundo Social de Solidariedade de Sumaré promove no dia 8 de março

a premiação “Mulher Destaque 2024”, homenageando mulheres sumareenses de diferentes setores e que foram notórias em suas áreas de atuação. A cerimônia faz parte da programação da ‘XVI Semana da Mulher’ e será no Clube Recreativo, na Avenida Rebouças, região central, a partir das 15 horas.

“É com grande alegria que homenageamos mulheres que são verdadeiros exemplos de vida, superação, amor e dedicação. São mulheres que nos inspiram a trabalhar para contribuir para uma sociedade melhor, são lideranças em seus trabalhos e em seus lares, são mulheres protagonistas de suas histórias, que contribuem com o empoderamento feminino das mais variadas formas e que mostram sua força diante da sociedade a cada dia”, explicou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“Nossas mulheres merecem respeito, amor e admiração e trabalhamos com empenho para garantir que sejam tratadas com o devido reconhecimento. Fomentamos ações para que essas mulheres se vejam como parte fundamental da sociedade, incentivando o empoderamento feminino e a ambição para batalhar por seus sonhos. A cada ano, nosso objetivo é incentivar a autoestima das mulheres, que merecem uma atenção especial e todo o nosso carinho e amor”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Ao longo de todo o mês, em todas as regiões, ocorrem diversas ações de saúde, beleza, palestras, atividades físicas, grupos de orientação, além da Boutique Solidária da Mulher em espaços públicos da cidade. Todas as atividades são gratuitas.

